En iyi 10 Samsung akıllı telefon modeli

2023 yılında edinilebilecek en iyi Samsung telefonları neler? Bu sorunun cevabını merak edenler için, içerisinde birbirinden başarılı akıllı telefon modellerini barındıran bir liste oluşturduk. Listeye bir göz atarak, en iyi Samsung telefon modellerinin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

EN İYİ SAMSUNG TELEFONLAR LİSTESİ

SAMSUNG GALAXY S23

6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy S23, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 168 gram ağırlığındaki telefonda Snapdragon 8 Gen 2 işlemci bulunuyor.



SAMSUNG GALAXY S23+

Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alan Samsung Galaxy S23+, en iyi Samsung telefonlar listesinde bulunuyor. 4700 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı cihaz 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.



SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA

En iyi Samsung telefonlar listesinde Galaxy S23 Ultra da bulunuyor. IP68 sertifikasına sahip olan telefonun Dynamic AMOLED 2X ekranı 1440 x 3088 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.



SAMSUNG GALAXY Z FLİP4

Samsung'un katlanabilir akıllı telefon modeli Samsung Galaxy Z Flip4, en iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alıyor. Telefonun ana ekranı 6,7 inç büyüklüğünde ve 1080 x 2640 piksel çözünürlük sunarken ikinci ekranı ise 1,9 inç büyüklüğünde ve 260 x 512 piksel çözünürlük sunuyor.



SAMSUNG GALAXY Z FOLD4

Katlanabilir cihaz kullanmaktan keyif alan kişiler için en iyi Samsung telefon olan Galaxy Z Fold4'ün arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor.



SAMSUNG GALAXY A53 5G

IP67 sertifikasına sahip olan Samsung Galaxy A53 5G modelinde Exynos 1280 işlemcisi mevcut. 6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefonun arka kameraları 4K çözünürlükte 30 FPS, 1080p çözünürlükte ise 30/60 FPS video kaydı yapabilme yeteneğine sahip.



SAMSUNG GALAXY A73 5G

En iyi Samsung telefonlar arasında bulunan Galaxy A73 5G modelinin arka yüzeyinde 108 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 5 MP çözünürlüğünde makro kamera ve 5 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü mevcut.



SAMSUNG GALAXY A13

Samsung Galaxy A13, fiyat performans telefonlar arayan kişiler için harika bir seçenektir. Uygun fiyat etiketiyle dikkat çeken telefonda Exynos 850 işlemcisi bulunuyor. Depolama alanı tarafında 32 GB, 64 GB ve 128 GB dahil olmak üzere üç farklı seçenek sunan cihazda 5000 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.



SAMSUNG GALAXY M33

En iyi orta segment telefonlar arasında konumlanan Samsung Galaxy M33 modelinin TFT LCD ekranı 6,6 inç büyüklüğünde. 1080 x 2408 piksel piksel çözünürlük sunan telefonda 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut.



SAMSUNG GALAXY M23

En iyi Samsung telefonlar listesinin son sırasında Galaxy M23 modelinin arka tarafında 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor.