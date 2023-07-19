Gökyüzü ölçümlerinde bu tekniği kullanın: Güneş her saat 15 derece hareket eder!

Gökyüzünde bir şeyin ne kadar uzakta olduğunu nasıl tarif edersiniz? Gerçek şu ki, gökyüzünün kubbesi için en kullanışlı ölçüm çubuğu kolunuzun ucundaki çubuktur. Gökyüzü nesneleri arasındaki mesafeyi ölçmek için serçe parmağınızın genişliğini, yumruğunuzu ve daha fazlasını kullanabilirsiniz. Bu, gezegenler arasındaki kavuşumları, yakın gezegenleri ve yıldızları, gezegenleri ve yıldızları ve Ay'ı ve diğer birçok uzay nesnesini gözlemlerken kullanışlı olur. Bu cisimlerin genellikle birbirlerinden belli bir derece, yay dakikası ya da yay saniyesi uzaklıkta olduklarını görürsünüz.

GÖKYÜZÜ ÖLÇÜMLERİ İÇİN BU TEKNİĞİ KULLLANIN

Başlangıç olarak, gökyüzünün bir tarafından ya da ufuktan diğer ufka kadar 180 derece ya da yarım daire ölçer. Dolayısıyla, ufuktan zenite, yani başınızın tam üzerindeki noktaya kadar olan mesafe 90 derece olmalıdır (bu düz bir ufuk varsayımıdır, tepelik veya dağlık bir bölge değil).

Amatör astronomların kullandığı genel kural, kol uzunluğunda tuttuğunuz yumruğunuzun genişliğinin yaklaşık 10 dereceye eşit olduğudur. Kendi yumruğunuza ve küçük bir çocuğun yumruğuna bakıp her ikisinin de nasıl 10 derece ölçebildiğini merak edebilirsiniz, ancak insanların yumruklarının boyutu genellikle kollarının uzunluğuyla orantılıdır. Dolayısıyla, küçük yumruğu ve küçük kolu olan bir çocuk kendi bakış açısından yaklaşık 10 derece ölçecektir, tıpkı daha büyük yumruğu ve daha uzun kolu olan bir yetişkinin kendi bakış açısından 10 derece ölçmesi gibi.

Kabaca bir kontrol yapmak istiyorsanız, kolunuzu ve yumruğunuzu düz bir ufka doğru uzatın. Sonra diğer kolunuzu ve yumruğunuzu ilkinin üzerine yerleştirin ve dokuz yumruk sayana kadar sallanmamaya çalışarak sırayla sallayın. Dokuzuncu yumruğunuz dümdüz yukarıya, başınızın üzerine bakıyor olmalıdır, çünkü zirve 90 derecedir.

10'dan küçük dereceler için sadece parmaklarınıza odaklanın. Kol uzunluğunda, serçe parmağınız yaklaşık 1 ila 1,5 derece ve üç orta parmağınız yaklaşık 5 derece ölçer. Daha büyük dereceler için bu parmakları uzatmanız gerekecektir. 15 dereceyi bulmak için işaret parmağınızı ve serçe parmağınızı birbirinden ayırın ve 25 dereceyi bulmak için serçe parmağınız ile başparmağınız arasındaki açıklığa bakın.

BÜYÜKAYI ÖLÇÜMLERİ İÇİN KULLANILIYOR

Büyükayı, el ölçümlerinizi kontrol etmek için kullanabileceğiniz iyi bir hedeftir. Kasedeki son iki yıldız, Polaris'i bulmak için kullanılanlar, yaklaşık 5 derece aralıklıdır. Büyük Kepçe'nin çanağındaki en üstteki iki yıldız arasında 10 derece vardır. Ve son olarak, ilk iki test için kullandığınız Büyük Kepçe'nin çanağındaki aynı uzak yıldızı (Dubhe, gerçek bir kepçe olsaydı suyun döküleceği nokta) artı tutamaktaki uç yıldızı kullanarak 25 derece ölçeceksiniz.

DOLUNAY NE KADAR GENİŞ GÖZÜKÜYOR?

Sizce dolunay ne kadar geniş görünüyor? Kaç derece ölçmesini beklersiniz? Beş derece mi? İki mi? Bir derece mi? Çoğu insan büyüklüğünü abartır, ancak dolunay sadece 1/2 derece genişliğindedir. Peki ya güneş? İçgüdüsel olarak güneşin daha büyük olduğunu söylemek isteyebilirsiniz, çünkü ay ile yan yana konulduğunda gerçek boyutu çok büyüktür, ancak güneş ve ayın kapladığı gökyüzü miktarının eşit olduğunu biliyoruz, 1/2 derece.

Bunu güneşi yarım serçe parmağımızla ölçmemize bile gerek kalmadan biliyoruz, çünkü tam güneş tutulmaları sırasında ayın geçici olarak güneşin hemen önüne geçtiğini ve birkaç dakikalığına tüm ışığını engellediğini biliyoruz.

Dereceleri iyi bir şekilde kavradıktan sonra, daha küçük ölçümleri tahmin etmek istiyorsanız, derecelerin ayrıca arcminute'lere bölündüğünü bilmeniz gerekir. Bir derecede 60 arcminute vardır, bu nedenle ay ve güneşin her biri 30 arcminute genişliğindedir. O zaman, arcminutes de bölünebilir. Yani, 60 arksaniye bir arkdakikayı oluşturur.

Büyük Kepçe'ye geri dönersek, sapın kıvrımındaki yıldızlar Mizar ve Alcor adlı bir çift yıldız sistemidir ve birbirlerinden sadece 12 arcminute ile ayrılırlar. Gözleri iyi gören insanlar bu iki ayrı yıldızı optik yardım almadan görebilirler. Bundan daha yakın yıldızları ayırmak için genellikle bir dürbün ya da teleskop gerekir. Mizar'ın Alcor'dan bile daha yakın bir yoldaşı daha vardır. Mizar'ın çift yıldızı sadece 14,4 arksaniye uzaklıktadır. Arcminutes feet (') ile aynı sembolle yazılır ve arcseconds inç gösterimi (") ile yazılır.

GÜNEŞ SAATTE YAKLAŞIK 15 DERECE HAREKET EDER

Ayrıca, güneşin ufuktan uzaklığını ölçerek batmasına ne kadar kaldığını anlayabilirsiniz. Güneş bir saat içinde gökyüzünde yaklaşık 15 derece hareket eder. 24 saat boyunca saatte 15 derece hareket etmesi 360 dereceye ya da gün batımından gün batımına tam bir güne eşittir. (Tabii ki güneş gerçekten hareket etmiyor, sadece Dünya döndükçe gökyüzünde hareket ediyormuş gibi görünüyor). Ekvatorda olmadığınız sürece, güneşin ufka doğru bir hat üzerinde hareket etmediğini unutmayın. Güneş, kutuplara yaklaştıkça daha da dikleşen bir açıyla aşağı doğru batar.