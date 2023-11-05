Güneş Sistemindeki En Yaşlı Gezegen? Güneş Sistemindeki Gezegenlerin Oluşumu!

Yaklaşık 5 milyar yıl önce Güneşimiz, tam teşekküllü bir yıldız olmak için çekirdeğindeki hidrojeni helyuma dönüştürmeye başladı. Bu genç Güneş, çoğunlukla oluşturduğu bulutsu tabakadan gelen hidrojen ve aynı zamanda daha karmaşık moleküllerden oluşan bir malzeme diskiyle çevrelenmişti. Bu diskteki etkileşimler, büyüyen ve diğerleriyle etkileşime giren buzlu ve tozlu tanecikler üretti. Bu diskin gazlı parçaları da diğerlerinden ayrılmış olabilir. Ve bu heyecan verici kaosun içinden gezegenler ortaya çıktı.

Güneş Sistemindeki En Yaşlı Gezegen

Teorilere göre muhtemelen Güneş Sistemi'nin ilk 3 milyon yılı içinde ilk oluşan Jüpiter'dir. Bu yüzden bu kadar büyük ve güçlü hale geldi, diğer gezegenlerden çok daha büyük. Jüpiter o kadar büyüktür ki 318 Dünya kütlesine sahiptir. Aslında, Jüpiter ile Güneş arasındaki ağırlık merkezi ile ilgili karşılaştırma yapmak tam doğru olmaz, çünkü; Jüpiter Güneş yörüngesinin dışındadır

Jüpiter'in ardından Satürn de büyümeye başladı, ardından Neptün ve Uranüs geldi. Her ne kadar son ikisi yola koyuluncaya kadar, Jüpiter ve Satürn, dış Güneş Sistemi'ndeki gazın büyük bir kısmını çoktan süpürmüşlerdi.

Bu süre zarfında, İç Güneş Sistemi'nde, yayılan molozların arasında dört kayalık gezegen ve bir cüce gezegen ortaya çıkıyordu. Kayalık cisimler arasındaki çarpışmalara bağlı olduğundan, kayalık protogezegenin ortaya çıkması daha uzun sürdü, belki de 100 milyon yıla yakın. Mars şu anki boyutuna hızlı bir şekilde, hatta Dünya ve Venüs'ten daha hızlı ulaşmış olabilir, ancak jüri kesin zamanlama konusunda kararsız. Genellikle katı astronomik cisimlerin yaşları, yüzeylerindeki kraterlerin sayısı kullanılarak tahmin edilir, ancak yüzeyin değiştiği gök cisimleri bunu karmaşık hale getirir.

Güneş Sistemindeki En Genç Gezegen

Oluşum modellerine göre Jüpiter'in en yaşlı olması mantıklı olsa da en genci bulmak o kadar da kolay değil. Gezegenlerin kütlesel kütlelerinin yerinde olmasının yanı sıra bugün gördüklerimizle tutarlı özelliklere sahip olma ihtiyacını da dikkate alabileceğimiz alternatif bir yaklaşım var.

İlkel Dünya muhtemelen Mars büyüklüğünde bir planetoid olan Theia ile çarpıştı ve bu dramatik olaydan sonra Ay oluştu. Bu yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oldu. Ay'ın katılaşması yaklaşık 200 milyon yıl sürdü. Sarsılan Dünya'nın, okyanusların ve tektonik plakaların oluşmasıyla bugünkü haline gelmesi için biraz daha zamana ihtiyacı olacaktı bilim insanlarına göre; ikincisi belki de 3,6 milyar yıl kadar erken bir zamanda.

3 ila 4 milyar yıl önce Uranüs, Dünya büyüklüğünde bir dünyayla çarpıştı ve bu durum onun içini bozdu, onu kendi tarafında döndürdü ve en tuhaf manyetik alanı yarattı. Dolayısıyla konu hangisinin en genç gezegen olduğuna gelince, sağlam bir sonuca varmak için gerçekten ne demek istediğimizi tam olarak tanımlamamız gerekiyor.