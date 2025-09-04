Güneşten bile eski yıldız kalıntıları! Bu keşif ne anlama geliyor?

NASA’nın OSIRIS-REx göreviyle Dünya’ya getirilen Bennu örneklerinde, Güneş’ten önce oluşmuş yıldız kalıntıları bulundu. Bu keşif, Güneş Sistemi’nin başlangıcına dair yeni soruların kapısını aralıyor.

Uzay araştırmalarında çarpıcı bir keşif yapıldı. NASA’nın 2020’de başlattığı OSIRIS-REx görevi kapsamında Bennu asteroidinden toplanan örnekler incelendi. Analizler, bu örneklerin Güneş’ten bile daha yaşlı yıldız kalıntılarını barındırdığını ortaya çıkardı.

Arizona Üniversitesi’nden araştırmacı Pierre Haenecour, “Bu toz parçacıkları evrenin en erken dönemlerinden izler taşıyor. Bulunmaları samanlıkta iğne aramak kadar zor ama son derece değerli” dedi.

Nature Astronomy dergisinde yayımlanan sonuçlara göre, bazı mikroskobik taneler artık var olmayan yıldızlara ait kimyasal izler taşıyor. Bir mikrometreden bile küçük bu parçacıkların içerdiği sıra dışı yapılar, evrenin kozmik tarihine ışık tutuyor.

Öte yandan Nature Geoscience’da yayımlanan ayrı bir çalışmada, Bennu’nun yüzeyinin milyonlarca yıl boyunca Güneş rüzgârı ve mikrometeorit çarpmalarıyla şekillendiği ortaya kondu. NASA Johnson Uzay Merkezi’nden Lindsay Keller, bu sürecin beklenenden çok daha hızlı gerçekleştiğini belirtti.

Dünya’ya ulaşan meteorların büyük bölümü atmosferde parçalanıyor ve kimyasal değişime uğruyor. Bu nedenle Bennu’dan getirilen bozulmamış örnekler, uzayın geçmişine dair en güvenilir verilerden biri olarak görülüyor.

