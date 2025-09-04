Ticaret Bakanlığı’ndan zam açıklaması: İddialar yalanlandı

Ticaret Bakanlığı, İzmir’de simit fiyatlarının artırıldığı yönünde çıkan haberlere yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Bakanlık, fiyatları doğrudan belirleme veya tek başına onaylama yetkisi olmadığını belirterek, “Simit zammı talepleri maliyet ve tüketici alım gücü dengesi gözetilerek değerlendirilmiş ve uygun bulunmamıştır” ifadelerini kullandı.

ZAM HABERLERİNE YALANLAMA

1 Eylül’de ulusal basında “İzmir’de Simit Zamlandı” başlığıyla yayımlanan haberlerde, simit fiyatının 15 TL’den 20 TL’ye çıktığı ve artışın Ticaret Bakanlığı onayıyla gerçekleştiği iddia edilmişti. Bakanlık, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Açıklamada, simit fiyat tarifelerinin Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde belirlendiği hatırlatıldı. Fiyat belirleme sürecinin oda, birlik, komisyon ve federasyon görüşleriyle ilerlediği, Bakanlığın ise yalnızca değerlendirme ve görüş bildirme aşamasında bulunduğu vurgulandı.

İZMİR’DEKİ BAŞVURULAR REDDEDİLDİ

Bakanlık, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile İzmir Ticaret Odası tarafından 2025 yılı içinde farklı tarihlerde sunulan simit fiyat tarifesi taleplerinin tamamının reddedildiğini açıkladı.

08.08.2025: 100 gr simidin 20 TL olması yönündeki talep reddedildi.

27.08.2025: Gerekçelerle yenilenen ikinci başvuru da reddedildi.

12.02.2025: 90 gr simidin 15 TL olması yönündeki talep olumsuz karşılandı.

03.03.2025: Yeniden sunulan başvuru da uygun bulunmadı.

İTİRAZ MAHKEMEYE TAŞINDI

Bakanlık, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından uygulamaya konulan tarifenin, İzmir Valiliği tarafından mahkemeye taşındığını da bildirdi.

Açıklamanın sonunda, “Ticaret Bakanlığımız, tüketici haklarını korumak, fiyat istikrarını sağlamak, üretici ve tüketici menfaatleri arasında adil bir denge kurmak amacıyla çalışmaya devam edecektir” denildi.