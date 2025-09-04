Ticaret Bakanlığı’ndan zam açıklaması: İddialar yalanlandı

Ticaret Bakanlığı, İzmir’de simit fiyatının 15 TL’den 20 TL’ye çıkarıldığına dair haberlerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, bugüne kadar yapılan tüm zam taleplerinin reddedildiğini duyurdu

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ticaret Bakanlığı’ndan zam açıklaması: İddialar yalanlandı
Yayınlanma:

Ticaret Bakanlığı, İzmir’de simit fiyatlarının artırıldığı yönünde çıkan haberlere yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Bakanlık, fiyatları doğrudan belirleme veya tek başına onaylama yetkisi olmadığını belirterek, “Simit zammı talepleri maliyet ve tüketici alım gücü dengesi gözetilerek değerlendirilmiş ve uygun bulunmamıştır” ifadelerini kullandı.

ZAM HABERLERİNE YALANLAMA

1 Eylül’de ulusal basında “İzmir’de Simit Zamlandı” başlığıyla yayımlanan haberlerde, simit fiyatının 15 TL’den 20 TL’ye çıktığı ve artışın Ticaret Bakanlığı onayıyla gerçekleştiği iddia edilmişti. Bakanlık, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Açıklamada, simit fiyat tarifelerinin Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde belirlendiği hatırlatıldı. Fiyat belirleme sürecinin oda, birlik, komisyon ve federasyon görüşleriyle ilerlediği, Bakanlığın ise yalnızca değerlendirme ve görüş bildirme aşamasında bulunduğu vurgulandı.

İZMİR’DEKİ BAŞVURULAR REDDEDİLDİ

Bakanlık, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile İzmir Ticaret Odası tarafından 2025 yılı içinde farklı tarihlerde sunulan simit fiyat tarifesi taleplerinin tamamının reddedildiğini açıkladı.

08.08.2025: 100 gr simidin 20 TL olması yönündeki talep reddedildi.
27.08.2025: Gerekçelerle yenilenen ikinci başvuru da reddedildi.
12.02.2025: 90 gr simidin 15 TL olması yönündeki talep olumsuz karşılandı.
03.03.2025: Yeniden sunulan başvuru da uygun bulunmadı.

İTİRAZ MAHKEMEYE TAŞINDI

Bakanlık, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından uygulamaya konulan tarifenin, İzmir Valiliği tarafından mahkemeye taşındığını da bildirdi.

Açıklamanın sonunda, “Ticaret Bakanlığımız, tüketici haklarını korumak, fiyat istikrarını sağlamak, üretici ve tüketici menfaatleri arasında adil bir denge kurmak amacıyla çalışmaya devam edecektir” denildi.

Muğla’da Belediye Başkanı’nın ailesine yönelik saldırıda yeni gözaltı! Dosyada hangi detaylar ortaya çıktı?Muğla’da Belediye Başkanı’nın ailesine yönelik saldırıda yeni gözaltı! Dosyada hangi detaylar ortaya çıktı?Gündem
CHP’de Barış Yarkadaş disipline sevk edildi!CHP’de Barış Yarkadaş disipline sevk edildi!Gündem
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Çekmeköy’de öldürüldü!İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Çekmeköy’de öldürüldü!Gündem
ABD’de gözaltına alınan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek New York’ta tutuluyor! Ailesi konuştuABD’de gözaltına alınan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek New York’ta tutuluyor! Ailesi konuştuGündem
ticaret bakanlığı simit zam
Günün Manşetleri
A Milli Erkek Basketbol Takımımız grup lideri!
Delegeler olağanüstü kongre için harekete geçti
Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nda hedef 2026!
Putin, Zelenskiy’yi Moskova’ya davet etti!
CHP İstanbul’da kriz büyüyor
Türkiye’nin ilk yapay zeka yasası TBMM’de
Başkan yardımcısından çarpıcı iddia
Çocuk suçlulara verilecek cezalar belli oldu
Kira artış tavanı ne kadar oldu?
Çayda boya, gazlı içeceklerde ilaç!
Çok Okunanlar
Belediye Başkanı’nın ailesine yönelik saldırıda yeni gözaltı! Belediye Başkanı’nın ailesine yönelik saldırıda yeni gözaltı!
Ticaret Bakanlığı'ndan zam açıklaması Ticaret Bakanlığı'ndan zam açıklaması
Güneşten bile eski yıldız kalıntıları! Güneşten bile eski yıldız kalıntıları!
Sıcaklık rekorları geliyor! Meteoroloji bu 12 şehre dikkat çekti Sıcaklık rekorları geliyor! Meteoroloji bu 12 şehre dikkat çekti
15 ilde sağanak yağış etkili olacak 15 ilde sağanak yağış etkili olacak