Muğla’da Belediye Başkanı’nın ailesine yönelik saldırıda yeni gözaltı! Dosyada hangi detaylar ortaya çıktı?

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın anneannesi ve dedesinin yaşadığı eve yönelik gerçekleştirilen molotofkokteyli saldırıya ilişkin soruşturma genişliyor.

Olay kapsamında daha önce üç kişinin tutuklandığı dosyada, güvenlik güçleri yeni bir gelişmeye ulaştı. 31 yaşındaki T.K. isimli şüpheli, saldırıya iştirak ettiği gerekçesiyle Muğla’da gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.