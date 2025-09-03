İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Çekmeköy’de öldürüldü!

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde yaşanan olay Türkiye gündemine oturdu. İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), 3 Eylül 2025 günü akşam saatlerinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“03.09.2025 günü saat 21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli Mahallesi’nde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (E-58), önceden husumetlisi olan Mustafa Can Gül (E-19) isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır.

112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan olay yerinde vefat etmiştir. Şüpheli şahıs olay yerinde tarafımızca yakalanarak muhafaza altına alınmıştır.”

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan KAYHAN, Çekmeköy’de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun.