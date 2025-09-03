Halit Yukay’ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi

Balıkesir’in Erdek açıklarında yürütülen çalışmalarda Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen cansız beden tek parça halinde çıkarıldı. Naaş, işlemlerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Balıkesir’in Erdek açıklarında yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında gündüz saatlerinde iş insanı Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen ceset parçası bulunmuştu. Akşam saatlerinde ise TCG Alemdar gemisinde görevli dalgıçlar tarafından naaşın kalan kısmı tek parça halinde sudan çıkarıldı.

Cansız beden, Bandırma Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bursa adli tıp kurumu Balıkesir
