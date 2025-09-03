Sapanca’daki bungalovda gizli kamera skandalında gelişme! Tutuklu iki sanık tahliye edildi

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bungalovda yaşanan gizli kamera skandalına ilişkin davada tutuklu yargılanan iki sanık tahliye edildi. Tanık polis, “Jakuzinin üzerindeki ampul kamerada kırmızı ışık yanıp sönüyordu, biz oradayken tamamen söndü” dedi.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bungalovda yaşanan gizli kamera skandalıyla ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan iki sanık, mahkeme kararıyla tahliye edildi.

30 Mart’ta meydana gelen olayda İstanbul’dan tatil için Sapanca’ya gelen bir aile, kaldıkları bungalovun yatak odası ve jakuzi kısmını görecek şekilde ampul içine gizlenmiş kamera fark etmişti. Ailenin şikâyeti üzerine işletme sahibi H.K. (31) ve arkadaşı T.S. (48) gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

TUTUKSUZ YARGILANMALARINA KARAR VERİLDİ

6 Ağustos’ta ilk kez hâkim karşısına çıkan sanıklar hakkında savcılık tutukluluğun devamını talep etmişti. Ancak Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Sanık H.K. ifadesinde kamera meselesini olaydan bir gün önce öğrendiğini, polislere kendi rızasıyla telefonunu teslim ettiğini ve delil karartma gibi bir girişimi olmadığını savundu. T.S. ise işletmenin finansörü olduğunu, olayla ilgisinin bulunmadığını ve beraatini talep etti.

Müştekiler M.K. ve eşi P.K. mağdur olduklarını, kendilerinden özür dilenmediğini belirterek şikâyetçi olduklarını söyledi.

TANIK POLİS MEMURU

Tanık polis memuru R.E. ise duruşmada verdiği ifadede, “Jakuzinin üzerinde ampul şeklinde kamera vardı, kırmızı ışık yanıp sönüyordu. Biz oradayken ışık tamamen söndü” dedi. Diğer polis tanıklar da benzer şekilde ampulde ışık gördüklerini aktardı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların yaklaşık dört aydır tutuklu olduğunu, delillerin büyük ölçüde toplandığını belirterek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

