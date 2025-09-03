İsrail desteği nedeniyle protesto çağrıları yapılmıştı: Enrico Macias konseri iptal edildi

Şişli Kaymakamlığı, 5 Eylül 2025’te Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’ndaki Enrico Macias konseri öncesi sosyal medyadaki protesto çağrılarını gerekçe göstererek bölgede 00.01–23.59 saatleri arasında tüm etkinlikleri yasakladı.

Şişli Kaymakamlığı, 5 Eylül 2025 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda yapılması planlanan Enrico Macias konserini iptal etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, konser öncesinde sosyal medya üzerinden yoğun protesto çağrılarının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, bu protestoların gençleri yasal zeminde haksız duruma düşürebileceği ve mağduriyetlere neden olabileceği ifade edildi.

Basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“05.09.2025 günü Şişli İlçesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşmesi planlanan Enrico Macias konser etkinliği öncesi çeşitli sosyal medya platformlarında, etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir.

Terör devleti İsrail’in Gazze’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle; Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinlikler 05.09.2025 günü 00.01 - 23.59 saatleri arasında yasaklanmıştır.”

ENRICO MACIAS KİMDİR?

Fransız-Cezayirli şarkıcı Enrico Macias, İsrail’e verdiği destekle biliniyor. İsrail’de sık sık konser veren Macias, kamuoyunda uzun yıllardır tartışılan bir isim.

Macias’ın İsrail’e olan desteği, farklı ülkelerde de protestolara neden oldu. 2019 yılında Fas’ın Kazablanka kentindeki konseri öncesinde “pro-İsrail” tutumu nedeniyle gösteriler düzenlenmişti. Bazı kaynaklar ayrıca, 2006’da İsrail Savunma Bakanlığı tarafından destekleri nedeniyle onurlandırıldığını aktarıyor.

