Son dakika: Halit Yukay’ın cansız bedeni denizden çıkarıldı

Balıkesir’in Erdek açıklarında 4 Ağustos’ta teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı. TCG Alemdar gemisindeki dalgıçlar, naaşı tek parça halinde denizden çıkardı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında 4 Ağustos’ta teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni denizden çıkarıldı.

19 gün boyunca süren arama çalışmalarında naaşa 68 metre derinlikte ulaşılmış ancak bütünlüğün bozulma riski nedeniyle çıkarma operasyonu güçlükle yürütülmüştü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı TCG Işın gemisinin yanı sıra, çalışmalara TCG Alemdar da katıldı. Dalgıçların yürüttüğü zorlu operasyon sonucunda, Halit Yukay’ın cansız bedeni 3 Eylül günü saat 19.25 sıralarında tek parça halinde denizden çıkarıldı.

Cansız bedenin Bandırma’ya götürüleceği öğrenildi.

