Kasapta akılalmaz düzenek ortaya çıktı! Bozuk etleri bu yöntemle vatandaşa yedirmiş

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde zabıta ekiplerinin yaptığı denetimde, bir kasabın bozuk etleri vatandaşa yedirmek için özel düzenek kurduğu ortaya çıktı. Düzenek kameralara saniye saniye yansırken, işletme mühürlendi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde zabıta ekipleri ve Tarım İl Müdürlüğü’nün katılımıyla gerçekleştirilen denetimde akılalmaz bir düzenek tespit edildi.

75. Yıl Mahallesi’ndeki bir kasap dükkânına yapılan baskında, işletmenin gıda dolandırıcılığı için özel bir sistem kurduğu belirlendi. İncelemelerde, et çekme makinesine gizlenen düzenekle temiz etlerin özel bir bölmeye gönderildiği, bozuk etlerin ise çekilerek vatandaşa satıldığı ortaya çıktı.

Mide bulandıran görüntüler zabıta ekipleri tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay sonrası kasap dükkânı mühürlenerek faaliyetten men edildi.

“HALKIMIZIN SAĞLIĞINA TUZAK KURAN KASABI MÜHÜRLEDİK”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Halkımızın sağlığına tuzak kuran kasabı mühürledik. Bu gördüğünüz düzenek bir kasap dükkanına ait. Temiz eti gizli bir bölmeye gönderip, bozulmuş ve pislenmiş etleri makineyle vatandaşa sunuyor. Zabıta ekiplerimiz ve Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiğimiz denetimde bu vicdansızlığı tespit ettik. Bu sadece bir işletmeye müdahale değil, halkımızın sağlığına sahip çıkma kararlılığıdır. Kim olursa olsun, bu vicdansızlığa asla göz yummayız. Denetimlerimiz artarak sürecek.”

Yetkililer, gıda güvenliği ve halk sağlığına yönelik denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bozuk et skandalı kasap
