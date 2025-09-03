A Milli Erkek Basketbol Takımı Sırbistan’ı devirdi! Namağlup lider olarak son 16’ya yükseldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu’ndaki 5. ve son maçında güçlü rakibi Sırbistan’ı 95-90 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla grupta 5’te 5 yaparak namağlup liderlik koltuğuna oturdu.

Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da oynanan karşılaşmada milliler, ilk periyodu 19-18 önde tamamladı. Devreyi 49-46 geride kapatan Türkiye, üçüncü periyotta üstünlüğü yeniden eline aldı ve son bölümde farkı koruyarak parkeden 95-90 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün 28, Shane Larkin 23 ve Cedi Osman 16 sayıyla ön plana çıktı. Sırbistan’da ise Nikola Jokic 22 sayı kaydetti.

Bu sonuçla Türkiye, A Grubu’nu namağlup lider olarak bitirirken, son 16 turunda İsveç ile eşleşti.