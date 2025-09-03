A Milli Erkek Basketbol Takımı Sırbistan’ı devirdi! Namağlup lider olarak son 16’ya yükseldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu’ndaki son maçında Sırbistan’ı 95-90 mağlup ederek 5’te 5 yaptı. Ay-yıldızlılar, grubu namağlup lider bitirerek son 16 turunda İsveç’le eşleşti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
A Milli Erkek Basketbol Takımı Sırbistan’ı devirdi! Namağlup lider olarak son 16’ya yükseldi
Yayınlanma: Güncellenme:

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu’ndaki 5. ve son maçında güçlü rakibi Sırbistan’ı 95-90 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla grupta 5’te 5 yaparak namağlup liderlik koltuğuna oturdu.

Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da oynanan karşılaşmada milliler, ilk periyodu 19-18 önde tamamladı. Devreyi 49-46 geride kapatan Türkiye, üçüncü periyotta üstünlüğü yeniden eline aldı ve son bölümde farkı koruyarak parkeden 95-90 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün 28, Shane Larkin 23 ve Cedi Osman 16 sayıyla ön plana çıktı. Sırbistan’da ise Nikola Jokic 22 sayı kaydetti.

Bu sonuçla Türkiye, A Grubu’nu namağlup lider olarak bitirirken, son 16 turunda İsveç ile eşleşti.

ABD’de gözaltına alınan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek New York’ta tutuluyor! Ailesi konuştuABD’de gözaltına alınan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek New York’ta tutuluyor! Ailesi konuştuGündem
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Çekmeköy’de öldürüldü!İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Çekmeköy’de öldürüldü!Gündem
SGK Uzmanı açıkladı! Emekli maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı ne kadar olacak?SGK Uzmanı açıkladı! Emekli maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı ne kadar olacak?Ekonomi
A Milli Takım basketbol Türkiye Sırbistan
Günün Manşetleri
A Milli Erkek Basketbol Takımımız grup lideri!
Delegeler olağanüstü kongre için harekete geçti
Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nda hedef 2026!
Putin, Zelenskiy’yi Moskova’ya davet etti!
CHP İstanbul’da kriz büyüyor
Türkiye’nin ilk yapay zeka yasası TBMM’de
Başkan yardımcısından çarpıcı iddia
Çocuk suçlulara verilecek cezalar belli oldu
Kira artış tavanı ne kadar oldu?
Çayda boya, gazlı içeceklerde ilaç!
Çok Okunanlar
Sıcaklık rekorları geliyor! Meteoroloji bu 12 şehre dikkat çekti Sıcaklık rekorları geliyor! Meteoroloji bu 12 şehre dikkat çekti
15 ilde sağanak yağış etkili olacak 15 ilde sağanak yağış etkili olacak
1.250.000 TL’ye 32 günde ne kadar kazanılır? 1.250.000 TL’ye 32 günde ne kadar kazanılır?
Emekliler dikkat! Emekliler dikkat!
İstanbul’da elektrik kesintisi İstanbul’da elektrik kesintisi