İlk Kez Hava Kullanılarak Lazer Işınları Saptırıldı

Araştırmacılar artık havadan yapılmış görünmez bir ızgara sistemi kullanarak lazer ışığı ışınlarını saptırabiliyorlar. Optik sistem ultrason kullanılarak oluşturulmuştur, lazerden zarar görmez ve ışının kalitesini düşürmez.

Çalışmaları gerçekleştiren ekip halihazırda bu yeni icat ile patent başvurusunda bulundu. Farklı yoğunluklarda bir hava modeli oluşturmak için özel bir hoparlörün kullanılmasından oluşur. Kalite aynı kalsa da kurulum yalnızca yüzde 50 verimliliğe sahip ancak ekip gelecekte daha da ileriye gidebileceklerine inanıyor.

Dünya Atmosferinden İlham Aldılar

Çalışmada 140 desibellik bir ses dalgası kullanıldı, bu güç bir jet motorunun yakınında durma ile eş değer, ancak ultrason aralığında olduğundan insan kulağı tarafından duyulamıyor. Dalgalar farklı yoğunluklarda katmanlar oluşturur. Çalışma, ışığın farklı yoğunluktaki katmanlardan geçerken Dünya atmosferi tarafından nasıl büküldüğünden ilham aldı.

Çalışmayı yöneten araştırmacı Schrödel şu ifadeleri kullandı:

- Ancak ışığın kırınım ızgarası yoluyla saptırılması, lazer ışığının Dünya atmosferindeki saptırmaya kıyasla çok daha hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlıyor." "Optik ızgaranın özellikleri, ses dalgalarının frekansından ve yoğunluğundan, diğer bir deyişle hacminden etkilenir.

Deneyde araştırmacılar, tepe gücü 20 gigawatt olan kızılötesi bir lazer darbesi kullandılar. Bu, yaklaşık 2 milyar LED'e veya 16,5 DeLorean'ı geleceğe geri göndermek için gereken enerjiye eşdeğerdir. Bunun gibi lazerler, güçleri göz önüne alındığında malzemeleri ve daha fazlasını işlemek için kullanılabilir.

Yine DESY ve Helmholtz Enstitüsü Jena'dan proje lideri Christoph Heyl, çalışma hakkında şu ifadeleri kullandı:

- Bu güç aralığında aynaların, lenslerin ve prizmaların malzeme özellikleri bunların kullanımını önemli ölçüde sınırlıyor ve bu tür optik elemanlar pratikte güçlü lazer ışınları tarafından kolayca zarar görüyor" diye ekledi. “Ayrıca lazer ışınının kalitesi de düşüyor. Buna karşılık, lazer ışınlarını kaliteyi koruyacak şekilde temas etmeden saptırmayı başardık.

Ekip bir ızgara sistemi oluşturmayı başardı ancak mercekler ve dalga kılavuzları gibi diğer optik yapıların havadan yapılabileceğine inanıyorlar. Hatta farklı lazer türleriyle etkileşime geçmek için farklı gazların kullanılması bile mümkün olabilir.

Heyl, çalışma hakkında şu ifadeleri ekledi: