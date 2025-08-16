İnsan saçından diş macunu olur mu? Bilim insanları insan saçından diş macunu üretti

Londra’daki King’s College araştırmacıları, saçtan elde edilen keratin proteiniyle çürükleri durdurup mineyi yeniden yapılandıran yeni bir diş macunu formülü geliştirdi. Ürün iki yıl içinde piyasaya çıkabilir.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Bilim insanları, florürlü ürünlere alternatif olarak geliştirilen yeni bir diş macunu üzerinde çalışıyor. Londra’daki King’s College araştırmacıları, insan saçından elde edilen keratin proteiniyle formüle edilen bu yeni diş macununun, çürüklerin erken evrelerini durdurabildiğini ve aşınmış diş minesini yeniden yapılandırabildiğini açıkladı.

KERATİN TEMELLİ YENİ TEDAVİ

Araştırmaya göre, keratin temelli bu yeni tedavi, klasik diş macunu formunda veya tırnak cilasına benzer bir jel olarak uygulanabiliyor. Ürünün laboratuvar aşamasını geçtiği ve iki ila üç yıl içinde piyasaya sunulabilecek kadar uygulanabilir olduğu belirtiliyor.

Dişlerin dış yüzeyini kaplayan ve vücuttaki en sert yapı olarak bilinen mine, zamanla asitli içecekler, şekerli yiyecekler ve yetersiz hijyen nedeniyle aşınabiliyor. Bu durumda mine, kendini onaramıyor. Florür içeren diş macunları mine aşınmasını yavaşlatabiliyor ancak hasarı tamamen tersine çeviremiyor.

King’s College araştırmacılarından Dr. Sherif Elsharkawy, “Kemik ya da saç gibi dokular bir şekilde yenilenebiliyor, ama mine için durum böyle değil. Kayıp olduğunda yerine geri gelmiyor,” ifadelerini kullandı.

KERATEİN PROTEİNİ NE İŞE YARIYOR?

Keratin proteini, diş yüzeyine uygulandığında mine tabakasının yapısını taklit eden mineral bir katman oluşturuyor. Bu katman, tükürükteki kalsiyum ve fosfor gibi minerallerle etkileşime girerek kristal benzeri bir yapı meydana getiriyor. Böylece yeni mineraller çekiliyor ve diş çevresinde mine benzeri bir yüzey oluşuyor. Bu süreç hassasiyeti azaltıyor, sinir uçlarını koruyor ve çürük belirtilerinin hafiflemesine katkı sağlıyor.

Araştırmacılar, keratin bazlı yöntemin yalnızca etkili değil, sürdürülebilir de olduğunu vurguluyor. Gelecekte kuaförlerden toplanan kesilmiş saçlar veya yün üreticilerinden elde edilen fazlalık malzemelerin, bu tür diş ürünlerinin ham maddesi olabileceği ifade ediliyor.

Dr. Elsharkawy, biyoteknolojinin artık sadece semptomları bastırmakla kalmayıp vücudun kendi yapı taşlarını kullanarak sağlığı onarmayı hedeflediğini belirtti.

