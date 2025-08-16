AÖF sınavı öncesi büyük mağduriyet! Onlarca öğrenci sınava giremedi

Yalova’da, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz dönemi sınavına girmeye hazırlanan onlarca öğrenci, sınav saatine yetişemediği için salona alınmadı.

Yalova-Termal yolunda, Çınarcık sapağı yakınlarında meydana gelen kazada trafikte uzun süre sıkışıklık yaşandı. Kilometrelerce oluşan kuyruk nedeniyle kendi aracıyla ya da minibüsle Yalova Üniversitesi’nde yapılacak AÖF sınavına gitmeye çalışan birçok öğrenci geç kaldı. Minibüste bulunan bazı öğrenciler de yaşananlara tepki gösterdi.

Saat 14.00’te başlayan sınava geç kalan öğrenciler için AÖF yetkilisi tutanak tuttu. Sınava alınmayan öğrenciler, yaşadıkları mağduriyet nedeniyle tepkilerini dile getirdi.

Sınava alınmayan öğrencilerden Damla Keçe, yaşadıklarını şöyle anlattı:



“16 Ağustos Cumartesi Günü AÖF'nin yapmış olduğu saat 14.00'teki yaz dönemi sınavına buradaki hiçbirimiz katılım sağlayamadık. Çınarcık yolunda olan zincirleme kaza dolayısıyla yollar kapatılmış, yollar açılmadı. Biz bir iki kişi değil, birçok kişi mağdur oldu. 15 dakika kuralı varmış burada. 14.20'de gelenler olmuş, ona rağmen hiç kimse alınmadı. Ben buçukta geldim alınmadım. Yetkili kişinin gelip açıklama yapacağı söylendi, açıklama yapıldı ama mağduriyetimiz giderilemedi. Yeniden sınav olacağımızı sanmıyorum ama ben bizim için yeniden sınavın yapılmasını istiyorum ya da ücretlerimizin iade edilmesini istiyorum.”

Sınava giremeyen öğrenciler, onlarca kişinin mağdur olduğunu ve bu konuda bir çözüm beklediklerini belirtti.