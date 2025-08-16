Mansur Yavaş Ak Parti'ye mi geçiyor? İddialara yanıt geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyada yayılan iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan bazı iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır.
Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur.

Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışında, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmak esastır. Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır ve aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir.

Herkesi sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet ediyor, yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesini hatırlatıyoruz.

