İhbar üzerine evi arandı: 151 bin 200 lira ceza kesildi

Adana’da, evinde üretimi ve ticareti yasaklanan saka kuşlarını besleyen bir kişiye 151 bin 200 lira idari para cezası kesildi. Kuşlar doğaya bırakıldı.

Adana’nın Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde, evinde üretimi ve ticareti yasak olan saka kuşlarını beslediği belirlenen yabancı uyruklu Ahmet B.’ye 151 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar sonrası adrese operasyon düzenledi.

Eve yapılan baskında kafesler içinde toplam 21 saka kuşu ele geçirildi.

Ekipler, “Kara Avcılığı Kanunu”na muhalefet gerekçesiyle Ahmet B.’ye para cezası kesti. Saka kuşları ise doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

