İhbar üzerine evi arandı: 151 bin 200 lira ceza kesildi

Adana’nın Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde, evinde üretimi ve ticareti yasak olan saka kuşlarını beslediği belirlenen yabancı uyruklu Ahmet B.’ye 151 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.



Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar sonrası adrese operasyon düzenledi.



Eve yapılan baskında kafesler içinde toplam 21 saka kuşu ele geçirildi.



Ekipler, “Kara Avcılığı Kanunu”na muhalefet gerekçesiyle Ahmet B.’ye para cezası kesti. Saka kuşları ise doğal ortamına bırakıldı.