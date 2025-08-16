Köprüde feci kaza: Nehre düşen otobüste 18 kişi hayatını kaybetti
Cezayir'de bir yolcu otobüsü köprüden savrularak nehre düştü. 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin yaralandığı kaydedildi. Kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Başkent Cezayir’de bir yolcu otobüsü, köprüden savrularak Oued El Harrach nehrine düştü. Feci kazada 18 kişi yaşamını yitirirken, 24 kişi yaralandı.
Yetkililer, yaralılara olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığını, ardından çevredeki hastaneye sevk edildiklerini bildirdi.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Ulaştırma Bakanı Said Sayud, kazanın nedeninin araştırılması için resmi soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.