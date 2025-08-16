CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’ndan ilk açıklama

Yaklaşık 25 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapan ve geçtiğimiz günlerde istifasını açıklayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kararının ardından ilk kez konuştu.

CHP’den ayrılırken yaptığı açıklamada, “Anti-demokratik uygulamalar, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri ve dürüst hizmet anlayışı nedeniyle artık aynı yolda yürümem mümkün değil” ifadelerini kullanan Çerçioğlu, AK Parti’ye geçişinin ardından da ilk değerlendirmelerini yaptı.

TV100’de Başak Şengül’ün sunduğu Doğru Yorum programında Sinan Burhan’a konuşan Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım süresince Aydın’a geldiğinde her zaman kendisini karşıladım. Çünkü ülkemizin Cumhurbaşkanıdır. İyi bir dostluğumuz hep vardı. AK Parti’ye geçtiğimde de bakanlar ve parti yöneticileri beni çok sıcak karşıladılar. Bu da beni mutlu etti.”

Çerçioğlu, CHP’den ayrılışının kolay olmadığını ancak artık orada siyaset yapacak bir zemin kalmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Neredeyse çeyrek asırdır siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama artık siyaset yapacak bir durum kalmamıştı. Rozetin takıldığı salonda tanıdık tanımadık herkes bana çok samimi davrandı.”

Yerel seçimlerde aldığı yüksek oy oranına dikkat çeken Çerçioğlu, Aydın halkına partiler üstü bir hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceğini vurguladı:

“Ben seçildikten sonra hiçbir zaman particilik yapmadım. Bunu tüm Aydınlılar bilir. Dün nasıl Aydınlıların Özlem Başkanı olduysam bugün de aynı şekilde onların başkanı olmaya devam edeceğim.”