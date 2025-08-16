Orman yangını sonrası yeni karar! 2025-2026’da o bölgelerde avlanmak yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarından zarar gören bölgelerde 2025-2026 av döneminde avlanmanın yasaklandığını duyurdu. Yetkililer, yaban hayatının korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliği için vatandaşlardan kurala uymalarını istedi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, orman yangınlarından etkilenen alanlarda 2025-2026 döneminde avlanmanın yasaklandığını açıkladı.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruda, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının, ekosisteme zarar vermesinin yanı sıra, yaban hayvanlarını da olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Bu nedenle, yangından etkilenen alanlarda 2025-2026 av döneminde avlanmanın yasaklanmasına karar verilmiştir. Yaban hayatının korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliği adına, alınan bu karara tüm vatandaşlarımızın hassasiyetle riayet etmesini bekliyor, yasağa uymayanlar hakkında ilgili mevzuat uyarınca cezai işlemler uygulanacağını hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yaptığı açıklamada, "Bu sene avla ilgili yasak getiriyoruz. Çünkü, oradaki hayvanlar, can havliyle başka yerlere kaçıyor. Onların orada avlanmasına sebep olacak bir ortamın kabul edilmesi mümkün değil." dedi.

