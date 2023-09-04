İşte 15.000 – 20.000 TL arası alınacak en iyi akıllı telefonlar

Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte, artık hemen hemen tüm işlerimizi akıllı telefonlarımız üzerinden halledebiliyoruz. Piyasada birçok farklı markanın sunduğu sayısız telefon modeli bulunuyor. Peki, en iyi telefon hangisi?

İŞTE 15.000 – 20.000 TL ARASI EN İYİ AKILLI TELEFONLAR

Realme 10 Pro+



108 MP ana kamerası bulunan telefonda 8 MP ikinci ve 2 MP üçüncü arka kameralar mevcut. Ayrıca cihazda 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. Bu sayede Realme 10 Pro+ fotoğraf ve video kalitesi konusunda da oldukça iddialı. Cihaz, gücünü ise 67W hızlı şarj desteği sağlayan 5000 mAh kapasiteli bir bataryadan alıyor. Realme 10 Pro+ Türkiye’de 15.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılmaktadır.

Samsung Galaxy S22

Cihazın kamerasında baktığımızda ise birden çok önemli unsur görmek mümkün. 50 MP ana kameraya ek olarak iki kamera daha cihazda yer alıyor. Kameranın özellikle video kaydetme konusunda çok başarılı olduğunu belirtelim. 8K çekim yapabilen cihaz aynı zamanda 12 MP ekstra geniş açı ve 10 MP telefoto lense de sahip. Ön kamera ise 10 MP çözünürlüğe ve 4K 60 FPS kayıt yeteneğine sahip.

Cihazda batarya olarak da 3700 mAh değerinde bir batarya tercih edilmiş. Cihaz maksimum 25W hızlı şarjı destekliyor. Ayrıca 15 W’lık kablosuz hızlı şarj desteği de mevcut. Fiyatı ise yaklaşık 19.300 TL’den başlıyor.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G NE sürümü 64 MP bir ana kameraya sahip. Bu kameranın haricinde 8 MP ekstra geniş açı ve 5 MP makro çekim kamerası da üründe yer alıyor. Arka kamera ile sunulan video çekim desteği ise 4K 30 FPS olarak belirtiliyor. Ancak cihazın 20 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasında bu değer FHD 60 FPS olarak ifade ediliyor.,

Vivo V29 Lite,

Telefonun arka kamerasında 64 MP çözünürlüğünde bir ana kamera yer alıyor. Ayrıca cihazda 2 MP ikinci ve 2 MP üçüncü kameralar mevcut. Cihazın ön kamerasında ise 16 MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Vivo, bu akıllı telefon modeline gücü ise 5000 mAh kapasiteli 44W hızlı şarj desteği bulunan bir batarya ile sağlıyor. Vivo V29 Lite, Türkiye’de 16.000 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşmaktadır.

Xiaomi 13 Lite

Gücünü 4500 mAh kapasiteli bir bataryadan alan cihazda 67 W hızlı şarj desteği mevcut. Böylece cihaz, yaklaşık 40 dakikada tamamen şarj olmaktadır. Xiaomi 13 Lite, Türkiye’de 15.800 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşuyor.