Kanlı Ay Tutulması Oldu Mu? Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman 2023

Kanlı Ay Tutulması 2023 için heyecanlı bekleyiş başladı. Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle gerçekleşen ve "Kanlı Ay Tutulması" bazı ülkelerden izlenebilecek. Parçalı Ay tutulması olarak da bilinen Kanlı Ay tutulması burçlara etkileri ile de ayrıca merak ediliyor.

Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman?

2023 yılının ilk ay tutulması Mayıs ayında gerçekleşmişti. Yılın ikin Ay tutulması ise Kandilli Rasathanesi 2023 yılı gök olayları takvimine göre 28-29 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.

Parçalı Ay tutulması saat 21:01'de başlayacak ve 01:26'da sona erecek.

28 Ekim Ay Tutulması Türkiye'den İzlenebilecek Mi?

Asya'nın en doğusu ve Avustralya’da tutulma devam ederken Ay batacak. Asya, Avrupa Afrika’da tamamı izlenecek. Afrika'nın en batı ucu, Atlas Okyanusu ve Amerika kıtasının doğusunda tutulma devam ederken Ay doğacak

Parçalı Ay tutulması Türkiye'den de izlenebilecek.