Kot Pantolon Ne Sıklıkla Yıkanmalı? Uzmanlar Kot Pantolonları Yıkamamanız Gerektiğini Söylüyor!

Uzmanlar kot pantolonunuzu ne sıklıkta yıkamanız gerektiği konusundaki tartışmayı bir kez daha alevlendirdi. Kot pantolonuzu ne sıklıkta yıkamanız gerektiği hakkında konunun özeti; Kot pantolonunuzu çamaşır makinesine koymaktan ne pahasına olursa olsun kaçınmalı ve yalnızca gerektiğinde lekelerden etkilenen parçaları lekeli bir şekilde temizlemelisiniz.

Kot Pantolon Ne Sıklıkla Yıkanır

2014 yılında ünlü kot pantolonu şefi tutkunlarına kot pantolonlarını asla yıkamamaları gerektiğini söylediği yaygın olarak duyulmuştu. Yeni bir röportajında ​​bu yorumlara açıklık getirdi ve kot pantolonla duş alma konusunda bazı tuhaf tavsiyelerde bulundu.

Uzmanlar, kot pantolonunuzu yıkamayın diyor.

Ünlü kot pantalonu şeflerinin yaptığı açıklamalara göre şaşırtıcı şekilde kot pantolonunu hiçbir zaman yıkamayacakları, uzun süre ter yüzünden pantolonların iğrenç bir şekil aldığında onları duş alırken kısa süreli duşun altında yıkayacakları oldu.

Uzmanlar, kot pantolon yıkamanın giysinin karbon ayak izinin önemli bir parçası olduğunu savunuyor. Kot pantolonu üreticisi uzmanlarına göre, her bir kot pantolon yaklaşık 33,4 kilogram (73,6 pound) karbondioksit üretiyor; bu, bir uçağın dünyanın çevresini 2.372 kez turlamasına eşdeğer. Ayrıca bir kot pantolondaki pamuğu üretmek için tahmini olarak 1.800 galon su gerekiyor.

Kot pantolonun gezegen üzerindeki etkisini azaltmak için uzmanlara göre kot pantolonlarını çamaşır makinesine koymaktan kaçınmaları gerektiğine inanıyor. Suyu ısıtmak ve makinelere güç vermek çok büyük miktarda enerji gerektiriyor; ortalama çamaşır yükü 3,3 kilogram (7,2 pound) karbondioksit açığa çıkarıyor.

Bu biraz iğrenç gelebilir ama aslında kot pantolonların yıkanmadan oldukça temiz kaldığını gösteren bazı kanıtlar var.

2011 yılında Alberta Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, öğrencilerinden birinin kirli kot pantolonunu kullanarak bir deney gerçekleştirdiler. Josh Le, ham denim kot pantolonunu 15 ay boyunca yıkamadı, ardından bakteri olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra pantolonu çamaşır makinesine koydu, iki hafta daha giydi ve yeniden test etti.

Dikkat çekici bir şekilde bakteri seviyeleri o kadar da değişmedi. Kot pantolonlar, iki haftalık kullanımdan sonra aşağı yukarı 15 ay yıkanmadan sonraki kadar temizdi.

Kot pantolonlar hakkında bilmeniz gereken kesin bir şey kot pantolonun düzenli olarak yıkanmaması durumunda bakteri üremesinin daha yüksek olmadığını gösteriyor.