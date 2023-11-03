Sadece Dar Görüşlü İnsanların Vereceği Tavsiyeler!

Uzmanlar, akıllı insanların diğer insanların tavsiyelerine pek kulak asmadığını söylüyor. Üstelik insanlar genel olarak kendi görüşlerine daha fazla güvenme eğilimindedir.

Bazen en mantıklı kararın diğer insanların tavsiyelerini bir kenara bırakıp kendi aklınızla düşünmek olduğuna eminiz. İşte sizi mutsuz ilişkilere sürükleyebilecek, iş bulma şansınızı azaltabilecek ve hayatınızı mahvedebilecek, sadece dar görüşlü insanların vereceği tavsiyeleri derledik.

1. Her Ne Olursa Olsun Kocanızı Destekleyin

Eski kafalı insanlar genellikle bu tavsiyeyi gençlere, sonuçlarını düşünmeden verirler. Bir ailenin çok çalışan ve her kuruşunu sayan bir ortağı ve tüm parasını şüpheli bir işe yatıran başka bir ortağı varsa, onlara mutlu demek zordur. İkinci partnerin her yıl kanepede uzanıp "kendini bulmaya" çalışması da sorgulanabilir.

Kendi başına karar vermek, tüm sorunlar için karşı tarafı suçlamak ve karşı tarafın fikirlerini göz ardı etmek, toksik bir ilişkinin gerçek işaretleridir. Uzmanlara göre soyut bir iyilik uğruna körü körüne idealleştirmeye katlanmak ve acı çekmek henüz kimseye mutluluk getirmedi.

2. Yatağa Partnerinizle Kavgalı Girmeyin

İnsanlar kimin haklı kimin haksız olduğunu bulmaya çalışarak tartışmaya devam ederlerse ne olur? Yorulursunuz, sinirlenirsiniz ve düşünceleriniz birbirine karışır; hatta partnerinizi daha da sert bir şekilde kavgalara neden olabilir.

Olumsuz duygular, uyku eksikliğiyle birlikte, kavgaya çözüm olmaktan çok size sorun getirebilecek tehlikeli sonuçlar oluşturur. Bu durumda, geceyi bir kenara bırakıp uyumak daha iyidir.

3. İşini Seviyorsan Sorun Yoktur

İş dünyasındaki uzmanlar bu tavsiyeye tamamen katılmıyor. Çalışmak kendinizi eğlendirmenin bir yolu değil, para kazanmanın bir aracıdır. Üstelik sevdiğiniz işi sadece kendiniz için yapmakla, birileri için para karşılığı yapmak arasında büyük fark var. İşverene uyum sağlama zorunluluğu yaratıcılığı etkiler ve onu eskisinden daha az keyifli hale getirir.

4. Her Zaman Kalbinizin Sesini Dinleyin ve Hayallerinizin Peşinden Gidin

Bu çok popüler ve zararlı bir tavsiyedir. Psikologlar, birçok insanın geçmiş deneyimlerini objektif olarak değerlendiremediğini, aynı zamanda çoğu insanda rasyonel karar verme sürecinin iyi işlediğini hatırlatıyor. Bu nedenle bazen duyguları susturmak ve soğukkanlılığı harekete geçirmek daha iyidir.

5. Şimdi Evlen Aşk Sonra Gelir

İlişkiler için neyin daha önemli olduğu konusunda uzun süre tartışmaya devam edebiliriz: aşk, rahatlık veya başka bir şey. Ancak ebeveynleri hayal kırıklığına uğratma korkusu ya da yaş ve işleyen biyolojik saat nedeniyle evlenme isteği kesinlikle evlenmek için kötü sebeplerdir. Aralarında sevgi olmazsa her iki taraf da acı çeker ve en üzücü kısmı çoğu zaman ikisinin de acıyı durdurmaya cesaret edememesidir çünkü boşanmayı düşünmekten bile korkarlar ve genel olarak hayır demek istemezler.