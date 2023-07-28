Mars'ta antik çağlardan kalma su kalıntıları bulundu! Mars'ta yaşam olabilir mi?

Mars'ta yaşamın olabileceğine dahil yeni izler keşfedildi. Bunlardan başında gelen Mawrth Vallis, Mars ekvatorunun biraz kuzeyinde, güneydeki dağlık alanların kuzeydeki ovalarla buluştuğu bir bölgedir.

Vadi, ESA'nın Mars Express misyonunun hedefi oldu çünkü bilim adamları, Mars'ta yaşam bulmak için en iyi yer olabileceğine inanıyor. Kil manzarasında kalın silikat mineralleri birikintileri var. Mars Express, burada özellikle kil minerallerini oluşturmak için suya ihtiyaç duyan demir, magnezyum ve alüminyum olarak tanımladı. Aslında 3,6 milyar yıl önce bu vadiden su akıyordu. Öyleyse, Mawrth Vallis'te fosilleşmiş hatta mevcut yaşam kanıtları olabilir mi?

MARS'TA YAŞAM NEREDE BULUNUR?

Yaşamın gereklilikleri hakkında ne anlıyorsak, Dünya'daki yaşamla ilgili çalışmalarımızdan geliyor. Ve su bulduğumuz Dünya'da genellikle hayat buluruz. Bu nedenle, Mars'ta akan su olduğuna dair herhangi bir kanıt heyecan verici. Bu, özünde, Kızıl Gezegende yaşamın var olması için koşulların uygun olabileceği anlamına gelir.

Buradaki görüntülerde killer daha açık renkli yer formları, daha koyu bölgeler ise volkanik kökenlidir. Bir örnek olarak, uzun açıklamalı görüntü (aşağıda), Mawrth Vallis'in nasıl bir yeryüzü şekilleri çatışması olduğuna dair iyi bir fikir veriyor. Güney yaylaları (solda) kuzey ovalarıyla (sağda) buluşuyor. Genel olarak, yaylalar daha yaşlı ve daha yıpranmış.

Açıklamalı görüntüde, en solda merkezi çukur bulunan krater, gömülü buzun mevcut olduğunu gösterebilir. Çarpışma Mars'ın yüzeyine çarptığında, buz buharlaşarak şimdi gördüğümüz çukurun çökmesine neden olacaktı.

Açıklamalı görüntünün sağındaki kuzey ovaları, Chryse Planitia olarak bilinen bir bölgenin kenarıdır. Mars Express, Chryse Planitia'da gömülü antik havzalar buldu. Bu çarpma havzaları, yüzeyin yüzlerce kilometre altında uzanır.