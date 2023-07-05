Nasa uyarıyor: Son zamanların en güçlü Güneş patlaması yayılıyor!
Bilim insanları Güneş'in 2 Temmuz 2023'te 02:14'de zirveye ulaşan güçlü bir güneş patlaması yaydığını gözlemledi. NASA'nın Güneş'i sürekli izleyen Solar Dynamics Gözlemevi, olayın bir görüntüsünü yakaladı.
Güneş patlamaları güçlü enerji patlamalarıdır. İşaret fişekleri ve güneş patlamaları radyo iletişimlerini, elektrik güç şebekelerini, navigasyon sinyallerini etkileyebilir ve uzay aracı ve astronotlar için risk oluşturabilirken, dünyamız içinde risklere neden açıyor!
Bu parlama X1.0 parlaması olarak sınıflandırılır. X sınıfı, en yoğun parlamaları belirtirken, sayı gücü ne kadar riskli olduğunu belirtiyor.
Bu tür uzay durumlarının Dünya'yı nasıl etkileyebileceğini görmek için uzay hava durumu tahminleri, saatler hakkında Nasa, incelemelerine devam ediyor.
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