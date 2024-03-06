O tarihte 5G'ye geçilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "5G teknolojisine uygun zamanda doğru piyasa şartlarıyla geçmeyi düşünüyoruz. Muhtemelen 2026'da 5G'ye geçeceğiz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazi Üniversitesi Konser Salonu'ndaki "U FEST Gazi Üniversitesi CIVIL Ankara 2024 Etkinliği"nde gençlerle bir araya geldi.
Üniversiteler ile çok güzel işbirlikleri yapıldığını dile getiren Uraloğlu, "Üniversitelerimiz sayesinde dünyadaki birçok yeniliği de takip etme imkanına sahip olduk." diye konuştu.
Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla bölgeyi ziyaret ettiğini anlatarak, ikinci depremi bizzat yaşadığını söyledi.
2026'DA 5G'YE GEÇECEĞİZ
Çamlıca Kulesi'nin güzel bir mühendislik eseri olduğunu ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:
- Hepimizin en kıymetlisi veri. Orada yerli ve milli olmadığınız sürece kendinizi yeterince güvende hissedemezsiniz. Onun için mutlaka yerli ve milli iletişim araçlarını geliştirmeliyiz. Bizim uzayda beş haberleşme uydumuz var, altıncıyı göndereceğiz. Bu ay içinde yer teslimini yapmayı planlıyoruz. Haziranda yörüngesine göndermeyi planlıyoruz. Afrika'nın ve Orta Doğu'nun önemli bir bölümünü kapsayacak. Türkiye'de geniş bant abone sayımız 94,3 milyon, nüfusumuzu geçti. Fiber ağ uzunluğumuz 549 bin kilometreye erişti. Buna da yatırım yapıyoruz. 5G teknolojisine uygun zamanda doğru piyasa şartlarıyla geçmeyi düşünüyoruz. Muhtemelen 2026'da 5G'ye geçeceğiz. Öte yandan İstanbul'da havalimanıyla Hasdal arasındaki yaklaşık 30 kilometrelik bölümde akıllı ulaşım sistemlerini akıllı yolla deneyelim istiyoruz.
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