O tarihte 5G'ye geçilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazi Üniversitesi Konser Salonu'ndaki "U FEST Gazi Üniversitesi CIVIL Ankara 2024 Etkinliği"nde gençlerle bir araya geldi.

Üniversiteler ile çok güzel işbirlikleri yapıldığını dile getiren Uraloğlu, "Üniversitelerimiz sayesinde dünyadaki birçok yeniliği de takip etme imkanına sahip olduk." diye konuştu.

Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla bölgeyi ziyaret ettiğini anlatarak, ikinci depremi bizzat yaşadığını söyledi.

2026'DA 5G'YE GEÇECEĞİZ

Çamlıca Kulesi'nin güzel bir mühendislik eseri olduğunu ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti: