Öğrencilere vergisiz İphone fiyatları ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin 1 defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar almasını sağlayacak uygulama için talimat verdi. Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsamayacak. 50 bin TL'lik telefon 25 bin TL'den alınabilecek.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023

iPhone marka telefonların vergilendirilmesinde yaklaşık cihaz fiyatı kadar fark söz konusu oluyor. Bu kapsamda yapılan hesaplamaya ve haberturk.com’da yer alan habere göre vergisiz iPhone fiyatlarının şöyle olması bekleniyor.

iPhone 14 Pro Max 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 28 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

iPhone 14 Pro 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 26 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

iPhone 14 Plus 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 22 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

iPhone 14 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 20 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

iPhone 13 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 17 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

iPhone 13 mini 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 16 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

iPhone 12 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 17 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

İPHONE 14 VERGİSİZ FİYATI KAÇ TL?

Vergisiz iPhone 14 fiyatının 20 bin lira olması bekleniyor. Güncel rakamlara göre beklenen fiyat 20 bin bandı iken zam gelmesi durumunda bu rakamların değişeceği belirtildi. Vergisiz iPhone serisi fiyatları ise şöyle:

iPhone 14 Pro Max 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 28 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

iPhone 14 Pro 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 26 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

iPhone 14 Plus 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 22 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

iPhone 14 128 GB

Vergisiz olarak telefon fiyatının 20 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

İPHONE 14 PRO MAX VERGİSİZ NE KADAR?

Güncel iPhone fiyatları ise şöyle:

iPhone 14 128 GB

Eski fiyatı: 35.999 TL / Yeni fiyatı: 37.999 TL

iPhone 14 256 GB

Eski fiyatı: 38.799 TL / Yeni fiyatı: 40.999 TL

iPhone 14 512 GB

Eski fiyatı: 44.399 TL / Yeni fiyatı: 46.999 TL

iPhone 14 Plus 128 GB

Eski fiyatı: 39.999 TL / Yeni fiyatı: 41.999 TL

iPhone 14 Plus 256 GB

Eski fiyatı: 42.799 TL / Yeni fiyatı: 44.999 TL

iPhone 14 Plus 512 GB

Eski fiyatı: 48.399 TL / Yeni fiyatı: 50.999 TL

iPhone 14 Pro 128 GB

Eski fiyatı: 45.999 TL / Yeni fiyatı: 48.999 TL

iPhone 14 Pro 256 GB

Eski fiyatı: 48.799 TL / Yeni fiyatı: 51.999 TL

iPhone 14 Pro 512 GB

Eski fiyatı: 54.399 TL / Yeni fiyatı: 57.999 TL

iPhone 14 Pro 1 TB

Eski fiyatı: 59.999 TL / Yeni fiyatı: 63.999 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB

Eski fiyatı: 49.999 TL / Yeni fiyatı: 52.999 TL

iPhone 14 Pro Max 256 GB

Eski fiyatı: 52.799 TL / Yeni fiyatı: 55.999 TL

iPhone 14 Pro Max 512 GB

Eski fiyatı: 58.399 TL / Yeni fiyatı: 61.999 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB

Eski fiyatı: 63.999 TL / Yeni fiyatı: 67.999 TL

iPhone 13 mini 128 GB

Eski fiyatı: 26.999 TL / Yeni fiyatı: 28.499 TL

iPhone 13 mini 256 GB

Eski fiyatı: 29.799 TL / Yeni fiyatı: 31.499 TL

iPhone 13 mini 512 GB

Eski fiyatı: 35.399 TL / Yeni fiyatı: 37.499 TL

iPhone 13 128 GB

Eski fiyatı: 29.999 TL / Yeni fiyatı: 31.999 TL

iPhone 13 256 GB

Eski fiyatı: 32.799 TL / Yeni fiyatı: 34.999 TL

iPhone 13 512 GB

Eski fiyatı: 38.399 TL / Yeni fiyatı: 40.999 TL