Prof. Dr. Naci Görür deprem beklediği şehirleri açıkladı

21 Aralık’ta saat 20.31’de İstanbul Avcılar’da 3 büyüklüğünde, 22 Aralık’ta Marmara Ereğlisi açıklarında 3.5 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Aynı gün Akdeniz’de 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. MTA’nın diri fay hattı haritasına göre Türkiye’de toplam 485 aktif fay bulunuyor ve bu faylar ülkedeki deprem tehlikesini artırıyor.

Helen-Kıbrıs Yayı ve Marmara’da Kritik Bölgeler

Prof. Dr. Görür, Helen-Kıbrıs Yayı’nda 8 büyüklüğüne varabilecek depremlerin mümkün olduğunu belirtti. Ayrıca Marmara Denizi’nin kuzeyindeki Kuzey Anadolu Fayı’nın Adalar ve Kumburgaz faylarında ciddi stres birikimi yaşandığını vurgulayan Görür, bu bölgelerde 7.5 büyüklüğünde depremlerin beklenebileceğini söyledi.

Depremlerin Tarihsel Süreci

Görür, depremlerin levha sınırlarında ve levha hareketleri sonucunda oluştuğunu ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

- Türkiye bir deprem ülkesidir ve depremler yaklaşık 14 milyon yıldır devam ediyor. Akdeniz’de meydana gelen depremler, Plini-Strabo olarak bilinen Helen-Kıbrıs Yayı üzerinde gerçekleşiyor. Bu bölgedeki dalma-batma zonunda büyük depremlerin tekrarlanma periyodu dolduğunda, daha şiddetli depremler beklenebilir.

Marmara’da Beklenen Deprem

Marmara’daki aktif fay hatlarına dikkat çeken Görür, şunları söyledi:

- Marmara Denizi’nin kuzey kolundaki Adalar Fayı ve Kumburgaz Fayı kilitli durumda ve stres biriktiriyor. Bu faylar ileride büyük bir depreme neden olacak. Yapılan araştırmalar, Marmara’da 7.5 büyüklüğünde bir depremin gerçekleşme olasılığını işaret ediyor.

Hazırlık Çağrısı

Deprem uzmanları, artan hareketliliğin büyük depremlerin habercisi olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Türkiye’nin deprem gerçeğini kabul ederek, afet öncesi hazırlıklarını hızlandırması gerektiği bir kez daha vurgulanıyor.