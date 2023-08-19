Rusya'nın Luna-25 uzay aracında ne oluyor? Roscosmos'dan açıklama yapıldı

Rusya Luna-25 isimli uzay aracını Ay'a göndermişti. Rusya'nın ulusal uzay ajansı Roscosmos Luna-25 isimli uzay aracında Ay'a iniş öncesi "anormal bir durum" meydana geldiğini duyuru.

Rusya'nın Luna-25 uzay aracında ne oluyor? Roscosmos'dan açıklama yapıldı
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Rusya'nın Ay'a gönderdiği Luna-25 isimli uzay aracında "anormal bir durum" meydana geldiği belirtildi. Açıklamayı Rusya ulusal uzay ajansı Roscosmos yaptı.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, durumun incelendiği belirtildi.

Uzay aracının normal şartlarda yarın Ay'ın güney kutbuna inmesi planlanıyor.

Rusya'nın yaklaşık 50 yıl sonra başlattığı ilk ay misyonu için, Luna-25 isimli araç 13 Ağustos'ta fırlatıldı. Araç, 16 Ağustos'ta ayın yörüngesine girdi. 

Rusya'nın Luna-25 uzay aracında ne oluyor? Roscosmos'dan açıklama yapıldı - Resim : 1

AY YÜZEYİNİN İLK FOTOĞRAFI GELMİŞTİ

Rusya Federal Uzay Ajansı, Luna-25 istasyonunun Ay yüzeyinin ilk fotoğrafını çektiğini açıklamıştı. Açıklamada, “Moskova saatiyle 08.23'te (TSİ ile aynı) çekilen görüntüde, ayın arka tarafındaki güney kutup krateri Zeeman görülüyor. Krater merkezinin koordinatları 75 derece güney enlemine ve 135 derece batı boylamına karşılık geliyor." ifadelerine yer verilmişti.

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Kaynak: TRT Haber

# Roscosmos # uzay aracı
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