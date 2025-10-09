Samsung One UI 8.0 hangi modellere geldi? Android 16 güncellemesi dört cihazda başladı

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesini daha fazla modele ulaştırmaya başladı. Kısa süre önce Galaxy M16 ve A35 için test dağıtımına geçen şirket, şimdi dört cihaz için daha kararlı sürümü yayınladı.

Yeni güncelleme, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy M36 ve Galaxy F36 kullanıcıları için aktif hale geldi. Katlanabilir modellerde güncelleme F936BXXUAIYIF (Z Fold4) ve F721BXXUAIYIF (Z Flip4) sürüm kodlarıyla sunuluyor. Yaklaşık 3 GB boyutundaki paket, Ekim 2025 Android güvenlik yaması ile geliyor.

Galaxy M36 ve F36 modellerinde ise dağıtım Hindistan pazarında başladı. M366BXXUZBYI3 (M36) ve E366BXXU2BYI4 (F36) sürümleriyle yayınlanan güncelleme, Eylül 2025 güvenlik yaması içeriyor ve 2.3 GBboyutunda. Çok yakında küresel pazarda da erişime açılacak.

Yeni One UI 8.0 sürümü; optimize edilmiş animasyonlar, geliştirilmiş Knox Vault güvenliği, esnek DeX arayüzü, Samsung Notes-Takvim entegrasyonu ve yapay zekâ destekli cihaz içi deneyimler gibi yeniliklerle geliyor. Henüz güncellemeyi almayan kullanıcılar, cihazlarının Ayarlar > Yazılım Güncellemesi menüsünden manuel kontrol sağlayabiliyor.