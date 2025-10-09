TBMM’den ‘dijital telif’ hamlesi! İçerik kopyalayanlara yaptırım geliyor

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, “dijital telif” düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Elmas, “Bir haberi kim üretmiş, orijinal ilk cümleyi kim kurmuş, nerede yayınlanmış, buna ait bir program söz konusu olacak. Bir yazılım, söz konusu içeriği ilk defa kimin yazdığını, kimin yayınladığını, nerede yayınlandığını tespit edecek. Bu içeriği olduğu gibi alıp bir yerde kullanmak, kendisininmiş gibi intihal bağlamında kopyalamak ve kullanmak elbette ki başka bir müeyyideyi getirecek.” dedi.

Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “dijital telif” düzenlemesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, Komisyon üyelerinin üzerinde çalıştığı taslakların harmanlanarak üzerinde en fazla mutabık kalınan noktalar doğrultusunda bir yasa teklifi hazırlamayı planladıklarını söyledi.

Düzenlemenin paydaşlarla teknik bir altyapı oluşturularak tamamlanması gerektiğini ifade eden Elmas, “Taraflarla yüz yüze veya telefonla görüşerek fikirlerini alıp, ortaya çıkacak yasayı en verimli, tutarlı, anlamlı ve kabul edilebilir bir sistem halinde geliştirmek istiyoruz.” diye konuştu.

TBMM’nin yeni yasama yılına başladığını hatırlatan Elmas, “Bu ay içerisinde biraz daha olgunlaşacağını, Dijital Mecralar Komisyonumuzda tartışıldıktan sonra Genel Kurul’a iletebileceğimizi düşünüyoruz. Meclis'in gündemine daha önemli, acil bir konu geldiğinde belki bu sürede ileri kaymalar olabilir. Ama şu anda çalışmalar, Komisyonumuz tarafından yürütülmektedir.” ifadelerini kullandı.

Komisyon üyelerinin dijital telif düzenlemesinin çıkarılması noktasında kararlı olduklarını belirten Elmas, “Tüm üyelerimizin kanunun çıkmasıyla alakalı ve servis sağlayıcıların kullandıkları bu ürünlerin teliflerinin mutlaka hak sahiplerine ödenmesi noktasında bir kararlılık içerisinde olduğunu görüyoruz. Komisyon üyelerimizin, tüm siyasi partilerin katıldığı bir kanun teklifinin çok kısa süre içerisinde Genel Kurul’a geleceği noktasında bir hedefimiz ve çalışmamız var.” dedi.

“DAHA KALİTELİ HABER, DAHA EMEK VERİLMİŞ BİR ÜRÜN ORTAYA ÇIKSIN”

Düzenlemenin amacına ilişkin bilgi veren Elmas, “Burada maksat şu: Daha kaliteli haber, daha emek verilmiş bir ürün ortaya çıksın. Bu emek verilmiş ürünle alakalı bir rekabet ortamı da doğsun. Emek verilerek yapılmış bir haberin karşılığının olması lazım. Bunun tüm servis sağlayıcılar tarafından okura ulaştırıldığı bir organizasyonun meydana getirdiği trafiğin bir gelir kaynağı olması da mümkün.” dedi.

Elmas, gazetecilerin ve içerik üreticilerinin emeğinin korunacağını belirterek, “Buradan reklamlar alınıyor, birtakım kazançlar elde ediliyor. Kimsenin buradan reklam geliri elde etmesine karşı değiliz ama reklam geliri elde ediyorsa bu gelirin kaynağı olan, bu gelirin elde edilmesine vesile olan bazı vasıtaların da değerlendirilmesi, takdir edilmesi gerekiyor. Biz, bu trafiği oluşturan çalışmaların ilk sahibinden itibaren kurumsal veya kişisel olarak ödüllendirilmesini, emeğin karşılığının verilmesini arzu ediyoruz. Zaten bu işe ‘telif’ diyoruz.” ifadelerini kullandı.

YAPTIRIMLAR OLACAK

Yasanın amacının kimseyi kısıtlamak değil, işbirliğini ve kaliteyi artırmak olduğunu belirten Elmas, “Yasaların gerektirdiği katkıyı, oranı veya yasaların gerektirdiği bir ödemeyi yerine getirmeyenler için de hukukun gerektirdiği bir yaptırım elbette uygulanacaktır. Buradaki amaç, herhangi bir organizasyonu köşeye sıkıştırmak değil, işbirliğini artırmak, kaliteyi, gelirleri artırmak.” dedi.

Elmas, yasanın teknolojik altyapısına dair şu bilgileri verdi:



“Bir yazılım, söz konusu içeriği ilk defa kimin yazdığını, kimin yayımladığını, nerede yayımlandığını tespit edecek. Bu içeriği olduğu gibi alıp bir yerde kullanmak, kendisininmiş gibi intihal bağlamında kopyalamak ve kullanmak elbette ki başka bir müeyyideyi getirecek. Burada istiyoruz ki herkes kendi üretsin, kendi buluş ve yaratıcılığını ortaya koysun, kendisine ait bir ürün oluşturmaya gayret etsin, bu tatlı ve gizli rekabet bir yerde kaliteyi de artırsın.”

MODELLER İNCELENDİ

Elmas, düzenleme hazırlanırken İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre ve ABD’deki örneklerin incelendiğini belirterek, “Özellikle Fransa’daki bir uygulamanın nasıl uygulandığına dair daha derin bir araştırma yaptık. Bütün bunları toparlayarak kendi kültürümüze, sosyolojimize uygun ne tür bir yasal düzenleme yaparız, mevcut yasalarla da uyum içinde olabilecek bir sistem kurarız diye çalışıyoruz.” dedi.

Komisyonun yeni yasama yılındaki ilk toplantısını bu ay içinde yapmayı planladıklarını söyleyen Elmas, “Komisyonumuzda bunları harmanlayıp, birleştirip güzel bir dijital telif yasası ortaya koyabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda çok emek veren Komisyon üyelerimize, katkı yapan paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.