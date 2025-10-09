⛈️ Meteoroloji’den kritik uyarı: İstanbul dahil birçok ilde sel ve su baskını riski!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un doğu ilçeleriyle Kocaeli ve Sakarya’nın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Vatandaşlara sel, su baskını ve yıldırım uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresinde etkili olması beklenen sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün İstanbul'un Şile ve Beykoz ilçeleri, Kocaeli il geneli ve Sakarya ilinin kuzeyi (Kaynarca, Karasu, Kocaali) için yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar beklenmektedir.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

