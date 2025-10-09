Nevşehir’de skandal: Test sonuçlarını para karşılığı değiştirmişler!

Nevşehir’de rüşvet ve usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan geniş kapsamlı operasyon, sağlık sisteminde büyük yankı uyandırdı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Nevşehir Devlet Hastanesi tarafından yapılan suç duyurusu sonrası harekete geçti.

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen ve 5 ay süren projeli soruşturma sonucunda, hastanede hizmet alımı yöntemiyle görev yapan bazı bilgi işlem çalışanlarının test sonuçlarına para karşılığı müdahale ettiği tespit edildi.

HER TEST İÇİN 20 İLA 30 BİN LİRA RÜŞVET

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, şüpheliler işlem başına 20 bin ila 30 bin lira arasında para alarak, sistem üzerinden test sonuçlarını değiştiriyordu.

Yapılan tespitlere göre bu kişiler:

Denetimli serbestlik kapsamında uyuşturucu testi veren şahısların sonuçlarını değiştiriyor,

Alkollü araç kullanırken yakalanan sürücülerin kan testlerindeki alkol oranlarını düşürüyor,

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişilerin doktor raporlarındaki uyuşturucu testlerini manipüle ediyordu. Bu şekilde bazı kişilerin hukuki yaptırımlardan kurtulması ya da belge alabilmesi sağlanıyordu.

21 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

KOM ekipleri, teknik ve fiziki takiplerle delilleri topladıktan sonra Nevşehir, Ürgüp, Gülşehir ve Kayseri’de toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda aralarında Nevşehir Devlet Hastanesi’nde bilişim uzmanı olarak çalışan 5 kişinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda çok sayıda bilgisayar, dijital materyal ve belgeye el koydu.