Gayrisafi Milli Hasıla 44 trilyon lirayı aştı

Türkiye ekonomisi, 2024 yılında güçlü büyüme ivmesini sürdürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kurumsal Sektör Hesapları verilerine göre, Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) geçen yıla kıyasla yüzde 64,3 artış göstererek tam 44 trilyon 44 milyar 657 milyon 144 bin TL’ye ulaştı.

Bu rakam, Türkiye ekonomisi için tarihi bir büyüklüğü temsil ederken, milli gelirdeki artış farklı sektörlerdeki üretim ve tasarruf artışıyla desteklendi.

EN BÜYÜK PAY MALİ OLMAYAN ŞİRKETLERİN

TÜİK verilerine göre, 2024 yılında toplam katma değere en büyük katkıyı mali olmayan şirketler yaptı. Bu şirketlerin toplam katma değer içindeki payı yüzde 59,4 olarak hesaplandı.

Mali olmayan şirketleri sırasıyla hanehalkı ve hanehalkına hizmet veren kâr amacı olmayan kuruluşlar (HHKOK) ile genel devlet sektörü takip etti.

Ekonomik büyümede, özel sektör yatırımlarının yanı sıra üretim ve ihracat artışının da etkili olduğu belirtildi.

TASARRUF ORANI YÜZDE 30,1’E ULAŞTI

Rapora göre, toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı 2024 yılında yüzde 30,1 oldu.

Bu oran, mali olmayan şirketlerde yüzde 18,9, hanehalkında yüzde 6,9, mali şirketlerde yüzde 2,7 ve genel devlette yüzde 1,5 olarak kaydedildi. Uzmanlara göre, yüksek tasarruf oranı, Türkiye’nin yatırım kapasitesini ve finansal istikrarını destekleyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

2024 yılında hanehalkı tasarruf oranında küçük bir düşüş yaşandı.

Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı, 2023 yılında yüzde 11,8 iken 2024’te yüzde 11,3 seviyesine geriledi.

TÜRKİYE 2024’TE NET BORÇ ALAN ÜLKE OLDU

TÜİK verilerine göre, net borç verme/net borç alma oranı, 2024 yılında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın yüzde -0,7’si olarak gerçekleşti. Buna göre, toplam ekonomi 2023 yılında GSYH’nin yüzde 2,8’i kadar net borç alan pozisyondayken, 2024’te de net borç alan konumda kaldı.