Dünya alarmda! Eylül 2025, kayıtlara geçen üçüncü en sıcak eylül oldu

Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), Eylül 2025’e ait küresel sıcaklık verilerini paylaştı.

C3S raporuna göre, Eylül 2025, kayıtlardaki üçüncü en sıcak eylül ayı olarak kayıtlara geçti.

Küresel ortalama yüzey sıcaklığı bu dönemde 16,11 derece olarak ölçüldü. Bu değer, 1991-2020 yılları arasındaki ortalamanın 0,66 derece, sanayi öncesi dönem olan 1850-1900 ortalamasının ise 1,47 derece üzerinde gerçekleşti.

Bilim insanları, bu sıcaklık farkının iklim krizinin kalıcı etkilerine işaret ettiğini belirtiyor.

KARA VE DENİZ SICAKLIKLARI TARİHİ SEVİYELERDE

Copernicus verilerine göre, Ekim 2024 ile Eylül 2025 arasındaki son 12 aylık dönemde dünya genelindeki ortalama sıcaklık, sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,51 derece üzerine çıktı.

Bu dönemde deniz yüzeyi sıcaklıkları da rekor düzeyde yüksek seyretti. Küresel deniz yüzeyi ortalaması 20,72 derece olarak ölçüldü ve bu, tarihteki üçüncü en yüksek eylül ayı deniz sıcaklığı olarak kayda geçti.

AVRUPA’DA DA SICAKLIK REKORU

Avrupa kıtasında da sıcaklıklar normalin oldukça üzerinde seyretti. Eylül 2025, Avrupa’da kayıtlardaki beşinci en sıcak eylül ayı oldu. Kıtada ortalama sıcaklık 15,95 derece olarak ölçülürken, bu değer 1991-2020 ortalamasının 1,23 derece üzerindeydi.

Uzmanlar, bu artışın özellikle Güney ve Orta Avrupa’da uzun süren sıcak hava dalgalarıyla ilişkili olduğunu belirtti.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, raporun ardından yaptığı açıklamada, son bir yılda sıcaklık eğilimlerinin değişmediğini vurguladı.

Burgess, “Son bir yılda küresel sıcaklık bağlamı aynı kaldı, kara ve deniz yüzeyi sıcaklıklarının ısrarlı şekilde yüksek seyretmesi atmosferdeki sera gazı birikiminin süregelen etkisini yansıtıyor.” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL ISINMA TEHLİKESİ KAPIDA

Uzmanlara göre, sanayi öncesi döneme kıyasla 1,5 derecelik ısınma eşiği, iklim değişikliğinde kritik bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Eylül 2025 itibarıyla bu eşik seviyesine ulaşılması, daha sık sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık ve sel riskleri anlamına geliyor.

Küresel sıcaklık artışının bu hızda devam etmesi halinde, 2030’a kadar 1,5 derece sınırının kalıcı olarak aşılabileceği öngörülüyor.

Copernicus verileri, Ekim 2024 – Eylül 2025 arasındaki dönemin, dünya genelinde kayıtlara geçen en sıcak 12 ay olduğunu ortaya koydu.