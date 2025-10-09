Ali Yerlikaya duyurdu: İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu!

İstanbul’da narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İstanbul'da 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap ile 283 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu, Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda, 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kilogram metamfetamin, 69 kilogram esrar ile 438,5 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirdik. Operasyonlarda 11 şüpheliyi yakaladık. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.”

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi.

Ekipler, Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenledikleri baskınlarda 11 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 milyon 42 bin uyuşturucu hap, 214 kilogram metamfetamin, 69 kilogram esrar ve 438,5 kilogram uyuşturucu hap üretiminde kullanılan kimyasal ham madde ele geçirildi.