Yola çıkacaklar dikkat! Birçok bölgede çalışma var, trafik kontrollü ilerliyor

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), ülke genelinde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

KGM’nin yol durumu bültenine göre, sürücülerin seyahatleri sırasında trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve yavaş seyretmeleri gerekiyor.

Çalışmalar nedeniyle bazı otoyol ve karayollarında şerit daraltmaları ve yönlendirmeler yapılıyor.

Avrupa Otoyolu’nun Ispartakule Ücret Toplama İstasyonu bölgesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, otoyol giriş ve çıkış platformlarında şerit daraltması yapıldı.

Bu bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu ve bağlantı yollarında devam eden çalışmalar nedeniyle, Aydın Çevre Yolu Kuzey Kavşağı ile Aydın gişeleri arasındaki 0-2. kilometreler arasında sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Araç geçişleri diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu’nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları (1-2. kilometreleri) arasında üstyapı onarımı yapılıyor. Ulaşım bu bölgede kontrollü şekilde devam ediyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu’nun 0-7. kilometreleri arasında yapılan üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik Adana istikametinden kontrollü veriliyor.

Kızılcahamam-Ankara karayolu 16. kilometrede, Çeştepe Köprüsü’ndeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kızılcahamam yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Kızılcahamam-Ankara yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Samsun-Ordu karayolu 9-12. kilometrelerinde yer alan Belediye Evleri Viyadüğü’nde köprü derz yenileme çalışmaları sürüyor. Sürücüler, 23.00 ile 06.00 saatleri arasında yan yola yönlendiriliyor.

Gümüşhane-Pirahmet-Bayburt karayolu 6-8. kilometreleri arasında bulunan Harşit-22 ve Harşit-23 köprülerindeki çalışmalar nedeniyle Bayburt-Gümüşhane yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Gümüşhane-Bayburt yönünden iki yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 33-36. kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü ilerliyor.

Bursa-İnegöl Devlet Yolu’nun 10-12. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları da ulaşımı kısıtlı ve tek şeritli hale getiriyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 70-71. kilometreleri arasında yer alan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’ndeki çalışmalar nedeniyle, Kastamonu-Çankırı istikametindeki sağ tüpte ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.