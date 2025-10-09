Kütahya'da deprem oldu!

Kütahya’nın Simav ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Vali Musa Işın, yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar olumsuz bir vakıa ile karşılaşılmamıştır.” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kütahya’nın Simav ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, saat 02.54’te ve yerin 12,1 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Deprem başta Kütahya merkez olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Gece yarısı yaşanan sarsıntı nedeniyle vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı.

VALİ MUSA IŞIN: “SAHADA HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK”

Kütahya Valisi Musa Işın, depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Işın, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Bugün saat 02.54’te merkez üssü İlimiz Simav ilçesi Maden köyü olmak üzere 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, sahada yapmış olduğumuz incelemede şu ana kadar olumsuz bir vakıa ile karşılaşılmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi korusun.”

Vali Işın’ın açıklamasının ardından AFAD ekipleri bölgede saha çalışmalarına başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkım tespit edilmedi.

Simav ve çevre ilçelerde vatandaşlar, gece saatlerinde yaşanan deprem nedeniyle büyük korku yaşadı. Evlerinden dışarı çıkan bazı kişiler, artçı sarsıntı olasılığına karşı bir süre sokaklarda bekledi.

