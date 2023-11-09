Telefonu Gece Şarja Takmayın! Bu Nedenler Telefonun Ömrünü Kısaltıyor

Geceleri telefonunuzu şarj etmek en mantıklı zaman gibi görünüyor, sabah uyandığınızda şarjı ful bir telefon ile uyanmak kim istemez. Ancak bunu yapmanın aslında cihazınızın pil ömrünü zaman içinde olumsuz yönde etkileyebileceğini biliyor muydunuz? Hiçbir şey, telefonunuzu şarj ettikten sonra olması gerektiğinden daha hızlı düşmesi kadar sinir bozucu olamaz. Bu yüzden telefonunuzun pilini korumak bundan kaçınmanın en iyi yoludur.

Telefonunuzu Gece veya Uzun Süre Şarjda Bırakmayın

Telefon üreticileri, "telefonunuzu gece veya uzun süre şarjda bırakmayın" diye uyarıyor.

Bunun yerine, pil ömrünü uzatmanın en iyi yolunun pilinizi yüzde 30 ile 70 arasında tutmanızı öneriyorlar. Bunun neye benzeyebileceğini gözünüzde canlandırmakta zorlanıyorsanız, birçok telefon ayarlarda kalan pilinizi yüzde olarak görüntüleme seçeneği sunar. Bu düşünce, şarjı yüzde 80'in altında tutacak optimize edilmiş pil şarj ayarı sunan Apple iPhone'larda da görülüyor.

Akıllı telefonların çoğu lityum iyon pillerle çalışır, eğer bir Android işletim sistem ile çalışan telefonunuz varsa, muhtemelen arka planda başka bir şeyle çalışıyordur ve telefonunuzu nasıl şarj ederseniz edin, bunlar zamanla her zaman bozulacaktır. Bunun nedeni, yük taşıyıcılarını elektrotlar arasında kaydırarak işlev görmeleri ve bunu yaparken de zaman içinde verimliliklerine zarar veren bileşen parçalarının strese girmesidir.

Bu stres aslında son birkaç yüzdelik puanı sıkıştırmaya çalıştığınızda artar. Telefonunuzun bataryasını sünger gibi düşünürseniz, bu sünger suyu çektikçe ağırlaşır ve şişer.

Telefonunuzun bataryasını sünger gibi düşünme fikri kafanıza yattıysa, telefon üreticileri telefonunuzun pilini tam 100'e zorlamak yerine yüzde 30 ila 70 arasında tutma tavsiyesinde uyarıyor. Yanlış gelebilir, ancak pil ömrü söz konusu olduğunda uzun vadede doğrudur. Benzer şekilde, pilinizi yüzde 0'a kadar çalıştırmaktan kaçınmak da elektrotlar üzerindeki baskıyı azaltacak ve pilin daha uzun süre mutlu bir şekilde uğuldamasını sağlayacaktır.

Cihazları gece boyunca şarj etmek, pil ömrünüze zarar vermenin ötesinde, onları nerede şarj ettiğinize dikkat etmezseniz sağlık ve güvenlik açısından da endişe yaratabilir. Bunun nedeni, şarj işleminin genellikle sıcaklıkta bir miktar artışla birlikte gelmesi ve bir şeyler ters giderse yanıcı yüzeylerin hızla tehlikeli hale gelebilmesidir.

Telefon üreticileri ayrıca telefonların saklanma konuları hakkında "telefonları yastıkların altına saklamamalı veya yatak takımlarında şarj etmemelisiniz." konusunda uyarıyor. Telefonunuzu bu şekilde muhafıza etmeniz, telefonunuzun pilinde termal kaçaklara neden olacağına ve telefonunuzun kendiliğinden çok ısınacağı hakkında uyarıyor.