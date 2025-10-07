Tesla’dan daha ucuz Model Y hamlesi! 5 bin dolarlık farkla geliyor

Tesla, uzun süredir beklenen uygun fiyatlı elektrikli SUV modelini sonunda piyasaya sürdü. Yeni Model Y Standard, markanın en çok satan aracının daha sadeleştirilmiş bir versiyonu olarak konumlanıyor.

Şirket, 39.990 dolarlık başlangıç fiyatıyla birlikte maliyeti yaklaşık 5 bin dolar aşağı çekti. Bu fark, Model Y’yi elektrikli SUV pazarında çok daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyor.

TEMEL TEKNOLOJİ KORUNDU, LÜKS ÖZELLİKLER AZALDI

Yeni versiyon, Tesla’nın yazılım ve bağlantı teknolojilerinden ödün vermiyor.



Kullanıcılar hâlâ Supercharger ağı, uzaktan klima kontrolü, Sentry Mode (Nöbetçi Modu) ve Dog Mode (Köpek Modu) gibi güvenlik özelliklerine erişebiliyor. Ancak Otopilot sistemi artık standart değil. Sadece adaptif hız sabitleyici, otomatik acil frenleme ve kör nokta izlemegibi temel sürüş destekleri sunuluyor. “Tam Otonom Sürüş (FSD)” özelliği ise donanımsal olarak mevcut fakat aktif hale getirmek için 8 bin dolar ek ücret gerekiyor.

TASARIMDA VE DONANIMDA SAADELİK

Model Y Standard, dış tasarımda daha sade bir çizgiye sahip. Panoramik cam tavan, deri koltuklar ve arka yolcu ekranı bu versiyonda yer almıyor. Bunun yerine metal tavan, kumaş koltuklar ve aero kaplamalı 18-19 inç jantlar tercih edilmiş. Işıklandırma tasarımı da basitleştirilmiş, böylece maliyet düşürülürken Tesla kimliği korunmuş.

MENZİL VE PERFORMANS BEKLENTİNİN ÜSTÜNDE

Tesla, menzilde ciddi bir düşüşe gitmemiş. EPA verilerine göre Model Y Standard yaklaşık 590 kilometre menzile sahip. Bu rakam, mevcut Long Range versiyonun 567 km’lik değerine oldukça yakın.

Maksimum şarj gücü 250 kW’tan 225 kW’a düşürülürken, 0-100 km/s hızlanması 6,8 saniye sürüyor.

Performans odaklı sürücüler için fark hissedilir olsa da, günlük kullanımda ciddi bir kayıp yok.

5 BİN DOLARLIK İNDİRİM YETERLİ Mİ?

Tesla’nın bu hamlesi, markanın uzun süredir sözünü verdiği “herkese uygun elektrikli otomobil” hedefine tam olarak ulaşmıyor.

Ancak Model Y Standard, Tesla’nın satış hacmini koruma ve rekabet baskısını hafifletme açısından önemli bir adım.

Yine de, sektörde asıl kırılma noktasını getirecek olan modelin hâlâ yolda olduğu düşünülüyor.