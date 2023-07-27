Threads'e yatırım: Zuckerberg'den cesur adım!

Mark Zuckerberg, Threads'e yatırım yapmaktan çekinmiyor. Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Threads uygulamasına olan ilgisini açıkladı ve platforma yatırım yapmaktan kaçınmayacaklarını belirtti.

THREADS'İN TWİTTER'I GERİDE BIRAKTIĞI DÖNEMDEKİ HEYECAN BİTMİŞ OLABİLİR ANCAK İLGİ HALA DEVAM EDİYOR

Hızlı çıkış yapan sosyal medya platformu Threads, geçmişte Twitter'ı geride bırakmıştı ve bugünlerde ilgi düzeyi düşse de hala birçok kullanıcı, Twitter yerine Threads'e yöneliyor.

ZUCKERBERG THREADS İÇİN YAPILMASI GEREKEN TEMEL İŞLERİ PAYLAŞTI

2023'ün ikinci çeyreğine ilişkin bir toplantıda konuşan Zuckerberg , Threads'in temel seviyedeki işlevlerini geliştirmeye odaklanacaklarını ve insanların sevdiği özellikleri daha da geliştireceklerini belirtti.

PARA HARCAMAKTAN KAÇINMAYACAKLAR THREADS'İN BÜYÜMESİNE DESTEK OLACAKLAR

Zuckerberg, Threads'in büyümesine katkıda bulunmak için yeterince kaynağa sahip olduklarını ifade ederek, platformun gelişimine destek olmak için maddi yatırımlar yapacaklarını vurguladı. Ancak, büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştıklarında para kazanma stratejilerini dikkatlice değerlendireceklerini sözlerine ekledi.