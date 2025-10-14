Türk Telekom bir ilke imza attı: 5G hologram ile canlı basın toplantısı

Güçlü altyapısı ve teknoloji birikimi ile Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, 5G teknolojisini kullanarak bir ilke imza attı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 16 Ekim’de gerçekleştirilecek 5G frekans ihalesi öncesinde değerlendirmelerini, 5G aracılığıyla gerçekleştirilen canlı hologram teknolojisiyle düzenlenen bir basın toplantısında paylaştı.

5G ÇAĞININ DA ÖNCÜSÜ OLACAĞIZ

“Güçlü fiber altyapıyı 5G’nin temel taşı olarak konumlandırmak ve 5G’ye en hazır operatör olma vizyonumuzu sürdürmek istiyoruz” diyen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “5G için kritik öneme sahip baz istasyonlarının fiberle bağlanması konusunda yüzde 55’lik bir orana ulaştık. Bugün gelinen noktada, 5G için tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve iletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağının da öncüsü olacağız” ifadelerini kullandı.

5G’ye ulusal strateji, güçlü altyapı ve yerli teknoloji odağıyla yaklaştıklarını belirten Önal, “5G’nin gücünü hayatın tüm alanlarına yansıtarak dijital dönüşümü hızlandırmayı, ülkemizin teknoloji alanında daha çok gelişmesini ve ürettiği teknolojileri etrafına da kullandıran bir güç olmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.

Önal, “4.5G ihalesinde stratejik şekilde aldığımız frekanslar, mobildeki trendimizi özellikle son yıllarda kuvvetli bir ivmeyle yükseltmemize olanak sağladı. Art arda kırdığımız rekorlarla sektörün oyun kurucusu konumuna geldik. 5G frekans tahsisi tamamlandığında da en iyi müşteri deneyimini sunarak öncü rolümüzü sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

TÜRK TELEKOM BİR İLKE İMZA ATTI

5G frekans ihalesini, yalnızca bir teknoloji geçişi değil; Türkiye’yi daha güçlü bir dijital geleceğe taşıyacak kritik bir adım olarak gördüklerin ifade eden Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, saha testlerinden uzun yıllardır devam eden Ar-Ge çalışmalarına kadar, 5G konusunda kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüklerini belirtti.

“İLETİŞİMİN HER DÖNEMİNDE OLDUĞU GİBİ 5G ÇAĞININ DA ÖNCÜSÜYÜZ”

Türkiye’de ilk kez 5G hologram teknolojisiyle canlı basın toplantısı yapıldığına dikkat çeken Önal, “Dijital dönüşüm artık hayatımıza sadece dokunmuyor, onu yeniden şekillendiriyor. Bugün burada yalnızca bir basın toplantısı gerçekleştirmiyoruz; Türkiye’de bir ilki deneyimliyoruz. Şu anda fiziksel olarak aranızda değilim ama 5G destekli holografik görüntüm ve sesimle karşınızdayım. 5G’nin sağladığı yüksek veri iletim hızı ve ultra düşük gecikme sayesinde bu görüntü, gerçek zamanlı ve kesintisiz şekilde sizlere ulaşıyor. Bu deneyim, 1 Nisan sonrasında 5G ile birlikte hayatımıza girecek yeni iletişim çağının bir ön gösterimi niteliğinde. Yeni dönemin kapılarını aralayacak 5G teknolojisinin temel taşını ise fiber altyapı oluşturuyor. 81 ilin her köşesinde yürüttüğümüz faaliyetlerle 5G’nin temel taşı olan fiber altyapımızı sürekli genişletiyor, herkes için daha eşit bir dijital gelecek inşa ediyoruz. 515 bin kilometreyi aşan fiber ağımız ve 5G için kritik öneme sahip baz istasyonlarının fiberleşmesi konusunda yaptığımız çalışmalarla 5G’ye en hazır operatörüz. LTE mobil baz istasyonlarımızın yüzde 55’ini fiberle bağlayarak, 2030’da dünya için hedeflenen oranın şimdiden üzerine çıktık. FTTH Council raporundaki verilere göre Türkiye, 39 Avrupa ülkesi arasında fiber altyapı alanında; en çok haneye fiber altyapı ulaştıran üçüncü, en çok fiber aboneye sahip dördüncü ülke konumunda. Bu veriler yıllardır 5G ile uyumlu yaptığımız yatırımların bir göstergesi. Türk Telekom olarak, iletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağında da öncü rolümüzü sürdürerek, güçlü altyapımız ve teknoloji birikimimizle ülkemizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz” dedi.

5G’ye ulusal strateji, güçlü altyapı ve yerli teknoloji odağıyla yaklaştıklarını belirten Önal, “5G’nin gücünü hayatın tüm alanlarına yansıtarak dijital dönüşümü hızlandırmayı, ülkemizin teknoloji alanında daha çok gelişmesini ve ürettiği teknolojileri etrafına da kullandıran bir güç olmasını amaçlıyoruz. İhale sürecine yaklaşımımız kamu yararı, sürdürülebilir kalite ve uzun vadeli ekonomik değer ilkeleriyle şekilleniyor. Türkiye’nin dijital dönüşümü için 2005’ten bu yana 22 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik, her zaman olduğu gibi bu süreçteki vizyonumuz da yalnızca 5G frekanslarına değil, uçtan uca tüm altyapıya yatırım yapmak. Türkiye’nin dijital geleceği için stratejik yatırımlarımıza ve yerli teknoloji ekosisteminin taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz” dedi. Frekans tahsisinde kalite ve sürdürülebilirliği esas alacaklarının altını çizen Önal, “4.5G ihalesinde stratejik şekilde aldığımız frekanslar, mobildeki trendimizi özellikle son yıllarda kuvvetli bir ivmeyle yükseltmemize olanak sağladı. Art arda kırdığımız rekorlarla sektörün oyun kurucusu konumuna geldik. 5G frekans tahsisi tamamlandığında da en iyi müşteri deneyimini sunarak öncü rolümüzü sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

TÜRK TELEKOM’UN 5G’DEKİ ÖNCÜ ÇALIŞMALARI

5G ile ilk uzaktan çevrimiçi ameliyat

5G akıllı tarım uygulaması

5G ilk otonom traktör uygulaması

5G ilk yerli ve milli endüstriyel şebeke uygulaması

5G ile ilk canlı maç yayını

5G altyapısıyla donatılmış ilk kültür sanat merkezi: Atatürk Kültür Merkezi

5G VR ile dünyada ilk kukla oyunu

5G VR ile Atatürk Kültür Merkezi’nde yenilikçi sanat deneyimi

5G-A ile Avrupa’da ilk gemi algılama testi

5G AR ile HADO oyunu

5G bağlantısı ile Sivas GES açılışı

5G hologram ile Türkiye’de ilk canlı basın toplantısı