Meclis’te tansiyon yükseldi! İYİ Partili Çömez ile DEM Partili Buldan arasında sert tartışma

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ile DEM Partili TBMM Başkanvekili Pervin Buldan arasında “Terörsüz Türkiye” başlığı altında sert bir tartışma yaşandı.

ULAKLIK TARTIŞMASI

Konuşmasında Buldan’ı hedef alan Çömez, “Sayın Buldan, sizin iki şapkanızın olduğunu biliyorduk; biri Meclis Başkanvekilliği, diğeri milletvekilliği. Şu anda Atatürk’ün koltuğunda oturuyorsunuz ve savaş meydanlarında kurulmuş bu ülkenin kurtuluş mücadelesini yönetmiş bir Meclis’te çok önemli bir göreviniz var. Fakat geçtiğimiz hafta öğrendik ki sizin aynı zamanda mesaj taşımak gibi, ulaklık yapmak gibi bir göreviniz varmış. İmralı’yı ziyaret ettiniz ve orada yaptığınız görüşmelerle topluma bir mesaj verdiniz. 50 bin kişinin katili, askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, korucumuzu şehit etmiş bir teröristin mesajlarını Türkiye’ye taşımak gibi bir sorumluluğunuz olamaz. Bu son derece yanlıştır.” dedi.

DEM PARTİLİ VEKİLLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sözlerin ardından DEM Partili milletvekilleri Çömez’e tepki gösterdi, Meclis’te gerginlik yükseldi. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan oturuma iki kez ara vermek zorunda kaldı.

Buldan, kendisine yöneltilen suçlamalara karşılık “Biz bu ülkenin geleceği için konuşuyoruz, size konuşmuyoruz. Bu ülkede anneler ağlamasın, gençler toprağa girmesin, çocuklarımız ölmesin diye çalışıyoruz. O yüzden sizin söylediklerinizin bizim yanımızda hiçbir hükmü yok.” ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Buldan, “Barış demeye devam edeceğiz. Bu işi yürütmeye devam edeceğiz. İstediğiniz kadar söyleyin, istediğiniz kadar karşı çıkın, umurumuzda değil. Sizin bir milletvekiliniz Mehmet Mustafa Gürban, iki gün önce bana Twitter’dan cinsiyetçi bir mesaj attı. Bunu da buradan teşhir ediyorum.” dedi.

Buldan’ın açıklamalarına İYİ Parti milletvekilleri tepki gösterirken, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay tartışmalarda kullanılan bazı ifadeleri doğru bulmadığını belirtti. Akçay, “Terörsüz Türkiye hedefi milli ve tarihi bir hedeftir. 40 yıldır ağır bedeller ödedik, on binlerce şehit verdik, analar ağladı. Bu acıları bir 40 yıl daha yaşamayalım diyoruz.” ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise Genel Kurul’da gerilimin yükselmesine tepki göstererek, “Meclis, barışın meclisi olmak zorundadır. Türkiye’nin en temel sorunu olan Kürt meselesinin demokratik çözümü için çalışıyoruz. Artık geçmişin diliyle yol alınamayacağını hepimiz öğrenmek zorundayız. Bir umut açığa çıktı, bu umudun peşinden ısrarla gitmek zorundayız.” dedi.