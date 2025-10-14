Çanakkale’de çocukların kavgasına aileler karıştı! Astsubay komşusunu tabancayla öldürdü

Çanakkale’nin Esenler Mahallesi Bahçelievler 10’uncu Etap Kutluay Apartmanı’nın bahçesinde akşam saatlerinde kanlı bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hastanede görevli sağlık astsubayı olduğu öğrenilen C.B. ile emekli astsubay G.Y.’nin çocuklarının kavga etmesi sonucu aralarında husumet oluştu.

Akşam saatlerinde apartman önünde karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.B., yanında bulunan tabanca ile komşusu G.Y.’yi sırtından vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede G.Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından C.B., suç aleti tabanca ile birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.