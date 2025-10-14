Sanatçı Güllü’nün oğlu, Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulundu
Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda zehirlenme bulgusuna rastlanmadı, ölüm nedeninin yüksekten düşmeye bağlı olduğu belirtildi. Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yayınlanma: Güncellenme:
Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, “Kobra Murat” mahlaslı şarkıcı Murat Divandiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Adli Tıp Kurumu’nun raporu, Güllü’nün zehirlenme iddialarını çürüttü. Raporda, şarkıcının ölüm nedeninin yüksekten düşmeye bağlı kırıklar, beyin kanaması ve iç kanama olduğu belirtildi.
Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan raporda, “zehirlenmeye bağlı herhangi bir tıbbi bulguya rastlanmadığı” vurgulandı.
Hazırlanan kesin rapor, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
Bu gelişmenin ardından Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in, şarkıcı Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.