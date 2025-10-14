Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yarın Rusya’ya resmi ziyarette bulunacak

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Rusya’ya gideceği bildirildi.

AA’nın Suriye hükümetine yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre Şara, başkent Moskova’da yapılacak görüşmeler kapsamında Rus yetkililerle bir araya gelecek.

Geçtiğimiz ay Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 9 Eylül’de resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye’yi ziyaret etmişti. Görüşmelerde iki ülke arasında enerji, insani yardımlar ve ekonomik işbirliği konularının ele alındığı belirtilmişti.

Şara’nın yarınki ziyaretinde bu başlıkların yanı sıra bölgesel gelişmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.