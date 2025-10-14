Bakan Yerlikaya duyurdu! 421 zehir taciri tek tek yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya merkezli 12 ilde düzenlenen “Narkokapan Konya” operasyonunda 421 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, Konya Emniyet Müdürlüğü’nde yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Türkiye’nin en kapsamlı uyuşturucu operasyonlarından birinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonun hazırlığının 4 ay sürdüğünü ifade eden Yerlikaya, çalışmanın Bakanlığın planlama, istihbarat ve icra kabiliyetinin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Bakan Yerlikaya, hedeflerinin özellikle gençleri zehirleyen, mahalle aralarında ve internet tabanlı platformlarda uyuşturucu satışı yapan “torbacılar” olduğunu söyledi.

421 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

“Konya merkezli 12 ilimizde düzenlenen operasyona 3 bin 319 kahraman polisimiz, 542 ekibimiz, 16 özel eğitimli narkotik dedektör köpeğimiz, 1 İHA ve 1 helikopterden oluşan hava destek unsurlarımız katıldı. Eş zamanlı olarak 338 farklı adrese baskın düzenledik ve 421 şahsı gözaltına aldık.”

Yerlikaya, operasyonun sahada sürdüğünü, örgütlü yapılar, lojistik ağlar ve torbacıların tek tek yakalandığını kaydetti.



Uyuşturucu ticaretini “milletin geleceğini hedef alan, gençlerin umutlarını çalan bir tehdit” olarak tanımlayan Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

“Bu Kabine dönemimizde 328 uyuşturucu organize suç örgütünü çökerttik. 87 bin 912 zehir tacirini tutukladık. Yaklaşık 216 ton uyuşturucu madde ile 243 milyon uyuşturucu hapele geçirdik.”

Yerlikaya, uyuşturucu mücadelesinde sadece satıcılara değil, üretici, tacir ve talebi besleyen tüm unsurlara karşı da bütüncül bir strateji izlediklerini belirtti:

TALEBİN ÖNÜNE GEÇİYORUZ

“Arzın kökünü keserken, eğitim ve farkındalık programlarıyla talebin de önüne geçiyoruz.

Üreticisinden tacirine kadar kim varsa devletimizin demir yumruğu onların ensesinde olacaktır.”

Gençlere seslenen Yerlikaya, “Devletiniz yanınızda, yalnız değilsiniz.” diyerek ailelere uyarılarda bulundu:

“Çocuklarınızdaki değişiklikleri hafife almayın. Evlatlarımıza birlikte sahip çıkacağız. Şüpheli bir durum mu var? 112 Acil Çağrı Merkezi, UYUMA ve NARVAS uygulamaları emrinizde.”



Bakan Yerlikaya, operasyonun planlanmasında ve icrasında görev alan Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nı, Konya Valiliği’ni, Emniyet Müdürlüğü’nü ve tüm polisleri tebrik etti.