Futbol sahasında defalarca yumruklamıştı! 16 yaşındaki rakibini öldüren oyuncu tutuklandı

Meksika’da 7 kişilik oynanan bir futbol maçında 16 yaşındaki Luis Torres’in öldürülmesiyle ilgili 25 yaşındaki futbolcu Moises Pulido tutuklandı. Olayın, sahada yaşanan bir faul sonrasında gerçekleştiği belirtildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Meksika’da oynanan bir futbol maçında 16 yaşındaki Luis Torres’in öldürülmesiyle ilgili 25 yaşındaki futbolcu Moises Pulido tutuklandı.

Eylül 2024’te 7 kişilik bir futbol karşılaşması sırasında yaşanan olayda, Pulido’nun rakibi Torres’e faul sonrası defalarca yumruk attığı iddia edildi.
Görgü tanıklarına göre Torres, kafasının arkasına aldığı yumruk darbelerinin ardından yere yığıldı ve sağlık ekipleri olay yerine ulaşmadan hayatını kaybetti.

The Sun gazetesinin haberine göre, Pulido olayın ardından kayıplara karıştı. Yaklaşık bir yıl süren aramanın ardından, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından 10 Ekim 2025’te tutuklandı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

